Боржеш — Пиннингтон-Джонс. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Истборне 24 июня 2025 года

Португалец Нуну Боржеш сыграет против британца Джека Пиннингтона-Джонса в первом круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Пиннингтон-Джонс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Боржеш

На прошлой неделе Нуну проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту (7:6, 5:7, 4:6) на старте «пятисотника» в Лондоне.

Перед этим португалец дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе.

Правда, на турнире в Нидерландах Боржеш по факту прошел лишь один раунд. Во втором круге он должен был встретиться с финном Оттор Виртаненом, который в последний момент снялся. В 1/4 финала Нуну уступил француза Юго Эмберу (1:6, 4:6).

Прогнозы на теннис

За всю карьеру 28-летний Боржеш выиграл на уровне основной сетки ATP лишь один матч на траве. До 2022 года он вообще не играл на этом покрытии.

Пиннингтон-Джонс

Джек стал одним из обладателей wild card на турнире в Истборне.

Эту неделю британец начал в статусе 282-й ракетки мира. На данный момент это его наивысшая позиция в карьере.

На прошлой неделе Пиннингтон-Джонс проиграл американцу Эмилио Наве в первом круге «челленджера» в Ноттингеме.

Зато перед этим Пиннингтон-Джонс дошел до финала в Илкли. В решающем матче 22-летний теннисист проиграл австралийцу Тристану Скулкейту.

Ранее Джек ни разу не играл на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.59, победу Пиннингтона-Джонса букмекеры предлагают за 2.36.

Прогноз: несмотря на то, что про британца до сих пор никто не слышал, вполне вероятно, что он станет серьезным препятствием для Боржеша. В том году точно так же из ниоткуда появился Джейкоб Фернли, который уже успел дебютировать в топ-50.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.