Боржеш — Пиннингтон-Джонс. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Истборне 24 июня 2025 года

Боржеш
На прошлой неделе Нуну проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту (7:6, 5:7, 4:6) на старте «пятисотника» в Лондоне.
Перед этим португалец дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе.
Правда, на турнире в Нидерландах Боржеш по факту прошел лишь один раунд. Во втором круге он должен был встретиться с финном Оттор Виртаненом, который в последний момент снялся. В 1/4 финала Нуну уступил француза Юго Эмберу (1:6, 4:6).
За всю карьеру 28-летний Боржеш выиграл на уровне основной сетки ATP лишь один матч на траве. До 2022 года он вообще не играл на этом покрытии.
Пиннингтон-Джонс
Джек стал одним из обладателей wild card на турнире в Истборне.
Эту неделю британец начал в статусе 282-й ракетки мира. На данный момент это его наивысшая позиция в карьере.
На прошлой неделе Пиннингтон-Джонс проиграл американцу Эмилио Наве в первом круге «челленджера» в Ноттингеме.
Зато перед этим Пиннингтон-Джонс дошел до финала в Илкли. В решающем матче 22-летний теннисист проиграл австралийцу Тристану Скулкейту.
Ранее Джек ни разу не играл на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.59, победу Пиннингтона-Джонса букмекеры предлагают за 2.36.
Прогноз: несмотря на то, что про британца до сих пор никто не слышал, вполне вероятно, что он станет серьезным препятствием для Боржеша. В том году точно так же из ниоткуда появился Джейкоб Фернли, который уже успел дебютировать в топ-50.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.