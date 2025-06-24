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    У Боржеша будут проблемы в матче против 282-й ракетки мира?

    Боржеш — Пиннингтон-Джонс. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Истборне 24 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Боржеш — Пиннингтон-Джонс
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    Нуну Боржеш
    Португалец Нуну Боржеш сыграет против британца Джека Пиннингтона-Джонса в первом круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Пиннингтон-Джонс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Боржеш

    На прошлой неделе Нуну проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту (7:6, 5:7, 4:6) на старте «пятисотника» в Лондоне.

    Перед этим португалец дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе.

    Правда, на турнире в Нидерландах Боржеш по факту прошел лишь один раунд. Во втором круге он должен был встретиться с финном Оттор Виртаненом, который в последний момент снялся. В 1/4 финала Нуну уступил француза Юго Эмберу (1:6, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    За всю карьеру 28-летний Боржеш выиграл на уровне основной сетки ATP лишь один матч на траве. До 2022 года он вообще не играл на этом покрытии.

    Пиннингтон-Джонс

    Джек стал одним из обладателей wild card на турнире в Истборне.

    Эту неделю британец начал в статусе 282-й ракетки мира. На данный момент это его наивысшая позиция в карьере.

    На прошлой неделе Пиннингтон-Джонс проиграл американцу Эмилио Наве в первом круге «челленджера» в Ноттингеме.

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    Зато перед этим Пиннингтон-Джонс дошел до финала в Илкли. В решающем матче 22-летний теннисист проиграл австралийцу Тристану Скулкейту.

    Ранее Джек ни разу не играл на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.59, победу Пиннингтона-Джонса букмекеры предлагают за 2.36.

    Прогноз: несмотря на то, что про британца до сих пор никто не слышал, вполне вероятно, что он станет серьезным препятствием для Боржеша. В том году точно так же из ниоткуда появился Джейкоб Фернли, который уже успел дебютировать в топ-50.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Боржеш — Пиннингтон-Джонс?

    Матч Боржеш — Пиннингтон-Джонс состоится 24 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Боржеш — Пиннингтон-Джонс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Боржеш — Пиннингтон-Джонс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Боржеш — Пиннингтон-Джонс?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Боржеш — Пиннингтон-Джонс?

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.59, победу Пиннингтона-Джонса букмекеры предлагают за 2.36.

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    Боржеш — Пиннингтон-Джонс: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 24.06.202513:00. У Боржеша будут проблемы в матче против 282-й ракетки мира?
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