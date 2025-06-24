Бублик — Комесана. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Истборне 24 июня 2025 года

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против аргентинца Франсиско Комесаны в первом круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Комесана, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бублик

Саша на прошлой неделе стал чемпионом турнира в Галле и вернулся в топ-30.

Бублик второй раз в карьере выиграл немецкий «пятисотник», поэтому его победу сложно назвать супер сенсацией.

Теннисист из Казахстана всего лишь подтвердил, что на траве он действительно может остановить кого угодно.

Прогнозы на теннис

Просто напомним, что Бублик обыграл Янника Синнера, Томаша Махача, Карена Хачанова и Даниила Медведева.

После этого Бублик вошел в топ-10 фаворитов Уимблдона по версии букмекеров.

Комесана

Франсиско тем временем еще ни разу не играл на траве в этом сезоне.

Свой предыдущий матч аргентинский теннисист провел еще в конце мая, когда уступил испанцу Пабло Каррено-Бусте на старте Ролан Гаррос.

Кроме того, перед этим он не прошел первый круг на грунтовом «пятисотнике» в Гамбурге.

В прошлом году Комесана сенсационно дошел до третьего круга на Уимблдоне. В первом раунде латиноамериканец одержал сенсационную победу над Андреем Рублевым. При этом до 2024-го у него не было ни одного матча на траве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.36, победу Комесаны букмекеры предлагают за 3.15.

Прогноз: вполне вероятно, что Саша еще не до конца пришел в себя после победы в Галле, но мы все равно считаем, что он обыграет аргентинца и продлит победную серию.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 2.00.