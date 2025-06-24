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    Сумеет ли «Согдиана» пройти «Кызылкум»?

    Согдиана — Кызылкум. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Кубок Узбекистана, 24 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Согдиана» — «Кызылкум»
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    24 июня в 1/8 финала Кубка Узбекистана по футболу сыграют «Согдиана» и «Кызылкум». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Согдиана» — «Кызылкум», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Согдиана»

    Турнирное положение: «Согдиана» проводит не особо продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Согдиана» лишь на один пункт опережает опасную зону. А вот отличились игроки команды 13 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Согдиана» одолела «Хорезм» (1:0).

    До того команда подписала мировую с «Кызылкумом» (0:0). Да и поединок с «Бухарой» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Согдиана» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Согдиана» на данном этапе выглядит достаточно монолитно. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

    Причем «Согдиана» традиционно успешно противостоит «Кызылкуму». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона соперника отнюдь не блещет монолитностью.

    «Кызылкум»

    Турнирное положение: «Кызылкум» в чемпионате сражается за выживание. Команда на данный момент находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кызылкум» в 13 матчах чемпионата набрал 13 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Кызылкум» не уступил «Андижану» (1:1).

    До того команда расписала паритет с «Согдианой» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела коллизию от «Хорезма» (0:3).

    При этом «Кызылкум» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кызылкум» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 12 мячей в 13 поединках узбекского чемпионата.

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    При этом «Кызылкум» пропускает в среднем почти 2 гола за матч. А вот отрыв от опасной зоны нынче составляет всего один балл.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Вот только «Согдиану» она не может обыграть уже два с половиной года.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Кызылкум» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Кызылкум» не побеждает уже 6 матчей кряду

    • «Согдиана» не проигрывает 3 матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.46.

    Прогноз: «Согдиана» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Кызылкума» часто допускает простейшие ошибки.

    Ставка: Победа «Согдианы» за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Согдиана — Кызылкум?

    Матч Согдиана — Кызылкум состоится 24 июня 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Согдиана — Кызылкум?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Согдиана — Кызылкум?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.14.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Согдиана — Кызылкум?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Согдиана — Кызылкум?

    Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.50.

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    Согдиана — Кызылкум: прогноз и ставка за 2.14, статистика, коэффициенты матча 24.06.202517:30. Сумеет ли «Согдиана» пройти «Кызылкум»?
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