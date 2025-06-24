Согдиана — Кызылкум. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Кубок Узбекистана, 24 июня 2025 года

24 июня в 1/8 финала Кубка Узбекистана по футболу сыграют «Согдиана» и «Кызылкум». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Согдиана» — «Кызылкум», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Согдиана»

Турнирное положение: «Согдиана» проводит не особо продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Согдиана» лишь на один пункт опережает опасную зону. А вот отличились игроки команды 13 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Согдиана» одолела «Хорезм» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Кызылкумом» (0:0). Да и поединок с «Бухарой» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Согдиана» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Согдиана» на данном этапе выглядит достаточно монолитно. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

Причем «Согдиана» традиционно успешно противостоит «Кызылкуму». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона соперника отнюдь не блещет монолитностью.

«Кызылкум»

Турнирное положение: «Кызылкум» в чемпионате сражается за выживание. Команда на данный момент находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Кызылкум» в 13 матчах чемпионата набрал 13 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Кызылкум» не уступил «Андижану» (1:1).

До того команда расписала паритет с «Согдианой» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела коллизию от «Хорезма» (0:3).

При этом «Кызылкум» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кызылкум» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 12 мячей в 13 поединках узбекского чемпионата.

При этом «Кызылкум» пропускает в среднем почти 2 гола за матч. А вот отрыв от опасной зоны нынче составляет всего один балл.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Вот только «Согдиану» она не может обыграть уже два с половиной года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Кызылкум» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Кызылкум» не побеждает уже 6 матчей кряду

«Согдиана» не проигрывает 3 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.46.

Прогноз: «Согдиана» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Кызылкума» часто допускает простейшие ошибки.

Ставка: Победа «Согдианы» за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38