Харрис — Норри. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Истборне 24 июня 2025 года

Британцы Кэмерон Норри и Билли Харрис встретятся в первом круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Харрис — Норри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Харрис

Билли не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем отборочном матче Харрис проиграл соотечественнику Джорджу Лоффхагену, который занимает в рейтинге всего лишь 302-е место.

На прошлой неделе британец уступил канадцу Габриэлю Диалло на старте «пятисотника» в Лондоне.

В начале месяца Харрис проиграл австралийцу Ринки Хиджикате в первом круге «челленджера» в Бирмингеме. В Илкли после победы над Борной Гойо 30-летний теннисист уступил Джеку Пиннингтону-Джонсу.

Прогнозы на теннис

В этом сезоне Харрис пока не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

Норри

Кэмерон после грунтовой серии провел на траве пока лишь один матч.

Норри не смог пройти первый круг на домашнем «пятисотнике» в Лондоне, проиграв чеху Якубу Меншику — 6:7, 6:1, 1:6.

Зато в конце мая Норри дошел до полуфинала в Женеве и выиграл три матча на Ролан Гаррос, благодаря чему приблизился к возвращению в топ-60.

В прошлом году Норри проиграл финну Эмилю Руусувуори на старте турнира в Истборне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Харриса в этом матче можно поставить за 3.04, победу Норри букмекеры предлагают за 1.38.

Прогноз: изначально Кэмерон должен был встретиться с Джованни Мпетши-Перрикаром, который в последний момент снялся с турнира. Пожалуй, можно сказать, что Норри повезло, все-таки Харрис не так опасен, как двухметровый француз со своей мощнейшей подачей.

Рекомендуемая ставка: победа Норри в двух сетах за 1.96.