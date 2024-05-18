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    Есть ли шанс у «Факела»?

    «Локомотив» — «Факел». Прогноз и ставка (к. 2.25) на футбол, РПЛ, 18 мая 2024 года

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    «Факел»
    В субботу, 18 мая, в 29-м туре российской Премьер-лиги «Локомотив» на своем поле примет «Факел». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Локомотив» — «Факел»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Мая 2024 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 16:30 Факел

    Факел

  • Воронеж
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    «Локомотив»

    Турнирное положение: Команда активизировалась под конец чемпионата, претендуя на 3-ку лидеров за 2 тура до конца. «Локомотив» занимает 4-е место в таблице с 47-ю очками в активе.

    «Железнодорожники» отстают от 3-й позиции на 3 балла. Если «Краснодар» или «Зенит» также продолжат терять очки, то у «Локомотива» есть реальный шанс побороться за медали.

    Локомотив — Факел: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре команда Михаила Галактионова обыграла «Оренбург» со счетом 2:0, а до этого одолела «Ростов» (1:0), забив единственный гол уже на 5-й минуте.

    За последние 5 матчей в РПЛ у «Локомотива» только 1 поражение от «Спартака» (2:3), 3 победы и 1 ничья. За этот период «железнодорожники» забили 9 голов при 6-и пропущенных.

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    Состояние команды: В последнее время «Локомотив» выглядит очень мощно, команда действительно настроена запрыгнуть в 3-ку лидеров, но для этого нужно, чтобы и конкуренты теряли очки.

    «Локомотив» уже обыгрывал «Факел» в нынешнем сезоне. В рамках 2-го тура РПЛ «железнодорожники» одолели воронежцев с разгромным счетом 4:1. Дубль в том матче оформил защитник Наир Тикнизян.

    «Факел»

    Турнирное положение: Команда занимает 11-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Факел» продолжает ожесточенную борьбу за выживание в Премьер-лиге.

    Воронежцы имеют такое же количество баллов, как и «Оренбург», «Урал», и «Пари НН», которые также ведут борьбу за сохранение прописки в РПЛ. Вся борьба еще впереди.

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    • Последние матчи: В прошедших турах «Факел» потерял очень важные очки. Команда сыграла вничью с «Сочи» (0:0), «Зенитом» (1:1) и «Уралом» (0:0).

    Воронежцы не могут победить на протяжении 8-и матчей подряд. За этот период «Факел» 4 раза проиграл и столько же раз делил очки с соперниками. К слову, за этот период воронежцы сумели забить только 2 раза.

    Не сыграет: Андрей Мендель (травма).

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    Состояние команды: «Факел» выглядит не очень убедительно в последнее время, но продолжает вести борьбу за выживание. Теперь все в руках воронежцев — если команда побеждает в последних матчах, то точно не вылетит.

    К тому же, «Факел» не так уж и плохо выступает на чужом поле, набрав 13 очков из 42-х возможных в гостях и занимая 10-е место в лиге по этому показателю.

    Статистика для ставок

    • «Факел» не может победить на протяжении 8-и последних матчей

    • «Локомотив» проиграл только 1 раз в последних 9-и встречах РПЛ

    • В последних 12-и матчах на своем поле «Локомотив» проиграл только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Локомотива» — 1.75, победа «Факела» — 4.80, ничья — 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.72 соответственно.

    Прогноз: Этот матч очень важен для «Факела». Можно предположить, что голевой феерии точно не будет.

    Ставка: Тотал 2 меньше за 2.25.

    Прогноз: Хоть «Факел» и находится в непростой турнирной ситуации, «Локомотив» сильнее.

    Ставка: Победа «Локомотива» за 1.75.

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    «Локомотив» — «Факел». В субботу, 18 мая, в 29-м туре российской Премьер-лиги «Локомотив» на своем поле примет «Факел». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Факел» с коэффициентом 2.25.
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