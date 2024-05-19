В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде пройдет титульный поединок за звание абсолютного чемпиона мира с участием Александра Усика и Тайсона Фьюри тяжелом весе. Начало — 01:00 (мск). Усик — Фьюри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Александр Усик

Турнирное положение: Украинский боксер ранее был абсолютным чемпионом в первом тяжелом дивизионе. Теперь же он является обладателем трех титулов по версиям IBF, WBO и WBA Super в рамках в тяжелой весовой категории.

Последние бои: Александр выиграл все 5 поединков в тяжелом дивизионе. Отметим, что он дважды одолел по очкам бывшего чемпиона по трем версиям Энтони Джошуа. Первый их бой закончился единогласным решением в пользу украинца. В ответном поединке Усик выиграл раздельным вердиктом. А в последнем бою он одолел техническим нокаутом Даниэля Дюбуа.

Состояние бойца: Усику уже 37 лет. Однако даже в таком возрасте он выглядит на ринге очень убедительно против более молодых бойцов за счет своего невероятного класса. Ранее украинец еще никому не проигрывал на профессиональном ринге. Его отличительной чертой является невероятная скорость и четко поставленная техника. Но вот удар Александр держит держит не самым лучшим образом — потрясти его вполне реально.

Тайсон Фьюри

Турнирное положение: Тайсон Фьюри является обладателем чемпионского пояса по версии WBC в тяжелом дивизионе. В отличие от предыдущего оппонента британец провел в этой категории всю свою карьеру.

Последние бои: Также как и украинец, «Цыганский король» идет на серии без поражений в своей карьере. В его активе 34 победы и одна ничья. 4 из пяти предыдущих боев Фьюри выиграл досрочно. В последнем поединке британец одолел раздельным решением судей Фрэнсиса Нганну, экс-чемпиона UFC в тяжелом дивизионе.

Состояние бойца: Последний бой с Нганну не является аргументом того что, Фьюри на спаде. Тогда британец выиграл с трудом и упал в нокдаун, но на кону поединка не стоял титул. Впрочем, далее обладатель пояса WBC набрал хорошую физическую форму и сбросил лишний вес, который мешал ему драться с Фрэнсисом.

Отметим, что у Тайсона в этой встрече будут преимущество в росте, размахе рук и весе.

Статистика для ставок

В активе Фьюри 34 победы и одна ничья

Усик выиграл 21 бой в карьере и ни разу не проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В поединке за все 4 пояса в тяжелом дивизионе букмекеры не видят фаворита. На победу Александра Усика можно поставить за 1.95, а на успех Фьюри дают коэффициент 1.96 — разница минимальная.

Прогноз: За свою карьеру Фьюри успел побывать в нокдаунах от Уайлдера и Нганну. Однако сам Александр бьет не так сильно как предыдущие соперники Тайсона. Украинцы более техничный и быстрый боксер, но не панчер. Фьюри вряд ли уступит Александру в скорости. Решающими в этом противостоянии станут габариты Тайсона. Да и бьет гораздо сильнее Усика. У британца есть несколько геймпланов на бой. А вот что касается Усика, то здесь все предсказуемо — рвать дистанцию и навязывать бой вблизи. Поэтому шансов у Фьюри гораздо больше.

Ставка: Победа Тайсона Фьюри за 1.96.