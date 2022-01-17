Олег Шатов начал тренироваться в составе «Урала»

Полузащитникприлетел в ОАЭ и начал работу вместе с «Уралом», который проводит зимний тренировочный сбор. Об этом сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.

Сегодня утром Олег Шатов прилетел в ОАЭ и начал работу вместе с «Уралом» 🤝 pic.twitter.com/iutobm12Pw — ФК Урал (@FCURAL) January 17, 2022

Ранее Шатов принял решение приостановить карьеру. «Рубин» и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Урал» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре РПЛ после зимней паузы «Урал» сыграет с «Нижним Новгородом».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что Шатов отправится с командой на сбор.