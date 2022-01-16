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    «Эльче» вырвал победу у «Вильярреала»

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    «Эльче» на своём поле сыграл против «Вильярреала» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

    Лукас Бойе
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    Лукас Бойе

    В первом тайме был лишь один опасный момент, который создал «Эльче» на 31-й минуте матча, Диего Гонсалес бил со штрафного со средней дистанции, но не хватило нескольких сантиметров — выше ворот.

    Во втором тайме Лукас Бойе принял отличную передачу в штрафной и красиво пробил в левый угол ворот, таким образом принёс победу «Эльче».

    Футбол. Испания. Примера
    Эльче — Вильярреал 1:0
    Гол: 1:0 Лукас Бое (78') Эльче: Эдгар Бадия, Антонио Барраган, Гонсало Верду, Диего Гонсалес, Хоан Мохика, Тете Моренте (Хосан, 76'), Омар Маскарель, Херард Гумбау (Иван Марконе, 84'), Пере Милья, Лукас Перес (Лукас Бое, 66'), Гидо Каррильо Вильярреал: Йереми Пино, Херар Морено, Альберто Морено (Даниэль Раба, 85'), Даниэль Парехо (Висенте Иборра, 85'), Этьен Капу, Мойсес Гомес (Nicolas Jackson, 69'), Первис Эступинан (Альфонсо Педраса, 75'), Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт (Марио Гаспар, 75'), Херонимо Рульи Предупреждения: Гонсало Верду (10'), Даниэль Парехо (82'), Хоан Мохика (87'), Диего Гонсалес (90 + 3'), Пере Милья (90 + 4')

    «Вильярреал» занимает 8-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании набрав 29 очков, а «Эльче» поднялся на 15-ю строчку и в их активе 22 очка.

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