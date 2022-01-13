Анчелотти: Сложная игра, обе команды действовали хорошо

Главный тренер «Реала»подвел итоги полуфинального матча Суперкубка Испании с «Барселоной» (3:2).

«Я не согласен с тем, что "Барселона" доминировала в матче. Сложная игра, обе команды действовали хорошо. Нам пришлось помучиться. Мы очень хорошо начали игру, были нацелены на контратаки. Мы заслужили победу в первом тайме, второй же был более равным.

Контратаки мы используем очень умело, у нас есть подходящие футболисты. Мы не являемся непобедимой командой, потому что в футболе все зависит не только от контратак, но мы очень хороши в этом плане.

В конце игры мы стали защищаться лучше. "Барселона" провела хороший матч, и он был важен для обеих команд. Я должен быть честным, "Барселона" сыграла хорошо. Бензема? Он в порядке. У него ушиб», — приводит слова Анчелотти Marca.

В финале «Реал» сыграет с победителем матча «Атлетико» — «Атлетик», который состоится 13 января.