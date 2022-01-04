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    Гол Окампоса принес «Севилье» победу над «Кадисом»

    «Кадис» — «Севилья»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 19-го тура чемпионата Испании «Кадис» потерпел домашнее поражение от «Севильи» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 58-й минуте севильцы разыграли угловой, хозяева отбились, но гости быстро вернули мяч в штрафную, где Иван Ракитич сделал аккуратный пас на Окампоса, а Лукас пробил точно в ближний угол ворот.

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Севилья 0:1
    Гол: 0:1 Лукас Окампос (58') Кадис: Херемиас Ледесма, Карлос Акапо, Вараздат Ароян, Виктор Чуст (Исаак Карселен, 62'), Альфонсо Эспино, Томас Аларкон, Martin Calderon (Алекс Фернандес, 55'), Альваро Негредо, Йенс Йонссон (Иван Алехо, 62'), Ivan Chapela (Рубен Собрино, 78'), Милутин Осмаич (Флорин Андоне, 55') Севилья: Алехандро Гомес (Оливер Торрес, 86'), Иван Ромеро (Мунир Эль-Хаддади, 71'), Людвиг Аугустинсон (Оскар Родригес, 86'), Иван Ракитич, Жоан Жордан, Лукас Окампос, Фернандо (Карим Рекик, 55'), Маркос Акунья, Диего Карлос, Неманья Гудель, Яссин Буну Предупреждение: Людвиг Аугустинсон (79')

    «Севилья» с 41 очком продолжает занимать второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на 5 очков. Однако у мадридцев сыграно на игру больше.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Кадис» (14) идет на 19-й строчке.

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