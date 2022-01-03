«МЮ» — «Вулверхэмптон»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 21-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:1.

Единственный мяч был забит на 82-й минуте. После навеса в штрафную манкунианцев Джонс выбил мяч на Жоау Моутинью, который быстро обработал его и нанёс превосходный удар низом под левую штангу.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон 0:1 Гол: 0:1 Жоау Моутинью (82') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака (Anthony Elanga, 84'), Фил Джонс, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Скотт МакТоминай, Неманья Матич, Мэйсон Гринвуд (Бруну Фернандеш, 60'), Джейдон Санчо (Маркус Рашфорд, 76'), Эдинсон Кавани, Криштиану Роналду Вулверхэмптон: Даниэл Поденсе (Леандер Дендонкер, 88'), Рауль Хименес (Фабиу Силва, 82'), Франсиску Тринкан (Адама Траоре, 66'), Фернандо Марсал, Жоау Моутинью, Рубен Невеш, Нелсон Семеду, Ромен Сес, Конор Коди, Макс Килман, Жозе Са Предупреждения: Скотт МакТоминай (49'), Люк Шоу (57'), Неманья Матич (74'), Жозе Са (90 + 4')

Подопечные Бруну Лаже набрали 28 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы» идут седьмыми (31 очко).

Календарь и таблица АПЛ

15 января «Вулверхэмптон» сыграет дома против «Саутгемптона», а «МЮ» в тот же день отправится в гости к «Астон Вилле».