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    «Порту» на своем поле обыграл «Бенфику»

    Футбол Португалия Бенфика Порту
    «Порту» на своем поле переиграл «Бенифку» со счетом 3:1 в 16-м туре чемпионата Португалии.

    «Порту»
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    «Порту»

    В составе победителей отличились Фабиу Виейра, Пепе и Мехди Тареми. Автором единственного гола «орлов» стал 26-летний украинский форвард Роман Яремчук.

    Отметим, что «Бенифка» с 49-й минуты играла в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален защитник Андре Алмейда.

    Футбол. Португалия. Примера
    Порту — Бенфика 3:1
    Голы: 1:0 Фабиу Виейра (34'), 2:0 Пепе (37'), 2:1 Роман Яремчук (47'), 3:1 Мехди Тареми (69') Порту: Диогу Кошта, Жоау Мариу (Пицци, 66'), Шансель Мбемба, Фабиу Кардосо, Заиду Сануси, Отавио, Vitinha, Матеус Урибе, Пепе (Chico Conceicao, 83'), Фабиу Виейра (Сержиу Оливейра, 83'), Мехди Тареми (Антонио Мартинес, 83') Бенфика: Роман Яремчук (Валентин Лацаро, 52'), Гонсалу Рамуш (Харис Сеферович, 66'), Эвертон (Диогу Гонсалвеш, 87'), Жоау Мариу (Пицци, 66'), Юлиан Вайгль, Рафаэл Силва (Адель Таарабт, 66'), Андре Алмейда, Ян Вертонген, Морато, Жилберто Жуниор, Одиссеас Влаходимос Предупреждения: Андре Алмейда (8'), Ян Вертонген (26'), Фабиу Кардосо (30'), Андре Алмейда (49'), Пепе (52'), Антонио Мартинес (90 + 1'), Диогу Гонсалвеш (90 + 4'), Жилберто Жуниор (90 + 5')

    После этого матча «Порту» с 44 очками остался на первом месте в турнирной таблице, «Бенфика» с 37 очками — на третьей строчке.

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