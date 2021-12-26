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    • Источник: Семак против против продления контракта с Дзюбой
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    Наставнику сборной Польши отказали в расторжении контракта

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    Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что отказался расторгнуть контракт с главным тренером сборной Польши Паулу Соузой.

    Пауло Соуза
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    Пауло Соуза

    Как сообщает Coluna do Fla со ссылкой на Record, 51-летний португалец близок к назначению главным тренером «Фламенго

    "Сегодня Паулу Соуза сообщил мне, что хочет расторгнуть контракт с федерацией по соглашению сторон из-за предложения другого клуба.

    Это крайне безответственное поведение, несовместимое с предыдущими заявлениями тренера. Поэтому я категорически отказался", — написал Кулеша в твиттере.

    Сборная Польши является соперником команды России в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022.

    Игра пройдет 24 марта на стадионе "Лужники" в Москве.

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