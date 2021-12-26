Наставнику сборной Польши отказали в расторжении контракта

Президент Польского футбольного союзасообщил, что отказался расторгнуть контракт с главным тренером сборной Польши

Как сообщает Coluna do Fla со ссылкой на Record, 51-летний португалец близок к назначению главным тренером «Фламенго

"Сегодня Паулу Соуза сообщил мне, что хочет расторгнуть контракт с федерацией по соглашению сторон из-за предложения другого клуба.

Это крайне безответственное поведение, несовместимое с предыдущими заявлениями тренера. Поэтому я категорически отказался", — написал Кулеша в твиттере.

Сборная Польши является соперником команды России в полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022.

Игра пройдет 24 марта на стадионе "Лужники" в Москве.