«Норвич» — «Арсенал»: счет матча 0:5, обзор голов

Лондонскийодержал выездную победу над(5:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

В составе «канониров» дубль оформил Букайо Сака, поразивший ворота соперника на 7-й и 68-й минутах.

Еще по голу на счету Кирана Тирни (44), Александра Ляказетта (84, с пенальти) и Эмиля Смита-Роу (90+1).

Футбол. Англия. Премьер-лига Норвич Сити — Арсенал Лондон 0:5 Голы: 0:1 Букайо Сака (6'), 0:2 Киран Тирни (44'), 0:3 Букайо Сака (67'), 0:4 Александр Ляказетт (пенальти) (84'), 0:5 Эмиль Смит Роув (90 + 1') Норвич Сити: Ангус Ганн, Максимилиан Ааронс, Озан Кабак, Бен Гибсон, Брендон Уильямс, Джошуа Сарджент (Adam Idah, 72'), Билли Гилмор, Кенни Маклин, Пшемыслав Плахета (Христос Дзолис, 75'), Киран Довелл (Пьерр Лис-Мелу, 66'), Теэму Пукки Арсенал Лондон: Александр Ляказетт, Габриэл Мартинелли (Эмиль Смит Роув, 82'), Мартин Эдегор, Букайо Сака (Николя Пепе, 78'), Гранит Джака, Томас Парти (Мохамед Эль-Ненни, 75'), Киран Тирни, Габриэл, Пабло Мари, Бен Уайт, Арон Ремсдейл Предупреждения: Гранит Джака (39'), Пшемыслав Плахета (41'), Томас Парти (62')

«Арсенал» набрал 35 очков и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» с 10 очками остался на последнем, 20-м месте.