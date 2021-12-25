Дзюба может перейти из «Зенита» в «Рубин»

Бывший капитан сборной Россииможет продолжить карьеру в «Рубине», сообщает «РБК Спорт», ссылаясь на источник в «Зените».

По информации источника, казанский клуб провел переговоры относительно трансфера форварда.

Отмечается, что питерский клуб ведет переговоры о трансфере форварда Ивана Сергеева из «Крыльев Советов», который может заменить Дзюбу в команде.

33-летний Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Вместе с питерцами он стал трехкратным чемпионом России ( 2019, 2020, 2021), двукратным обладателем Кубка России (2016, 2020) и четырехкратным обладателем Суперкубка страны (2015, 2016, 2020, 2021).