Нападающий «Уфы»может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии.

Как сообщает Sport24, серьезный интерес к российскому форварду проявляет «Базель».

Швейцарский клуб постарается приобрести Агаларов в случае продажи лучшего бомбардира команды Артура Кабрала.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что Агаларов может перейти в «Базель», но отметил, что активных переговоров между клубами пока нет.

«Я знаю, что интерес "Базеля" к Агаларову есть. Но в активную фазу мы пока не перешли», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Агаларов забил 13 мячей в 18-ти матчах текущего чемпионата России и возглавляет список бомбардиров.