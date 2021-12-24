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    Агаларов может перейти в «Базель»

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    Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии.

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    Как сообщает Sport24, серьезный интерес к российскому форварду проявляет «Базель».

    Швейцарский клуб постарается приобрести Агаларов в случае продажи лучшего бомбардира команды Артура Кабрала.

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    • Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что Агаларов может перейти в «Базель», но отметил, что активных переговоров между клубами пока нет.

    «Я знаю, что интерес "Базеля" к Агаларову есть. Но в активную фазу мы пока не перешли», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

    Агаларов забил 13 мячей в 18-ти матчах текущего чемпионата России и возглавляет список бомбардиров.

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