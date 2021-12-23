Главный тренер «Уфы»: Уход Агаларова зимой не станет проблемой

Главный тренер «Уфы»заявил, что продажа нападающегоне станет проблемой для команды.

Агаларов забил 13 мячей в 18-ти матчах текущего чемпионата России и возглавляет список бомбардиров.

«Дай бог, чтобы он и дальше забивал. Допустим, его заберут зимой, заплатят хорошие деньги, и он уйдет. Проблема? Я это так не воспринимаю. Это открывает другие возможности. Конечно, очень не хотелось бы его отдавать. У парня шикарное голевое чутье, он много забивает и может забивать дальше.

Он проделал хорошую работу в Махачкале, когда тренировался с отцом и дядей, пришел готовый физически. Мы видели, что он настырный парень, но понимали, что дриблинг и игра до штрафной — не его. И это нормально. Есть разные типы нападающих, Агаларов — наконечник. Поэтому и стояла задача построить игру с доставками мяча в штрафную — подачами, прострелами, в этом он очень силен.

Станет для "Уфы" большой проблемой уход Агаларова зимой? Он пока никуда не уходит. Потеря любого игрока для нас существенна, но "Уфа" такой клуб, который умеет открывать футболистов. На роль Агаларова или кого-то другого придут новые люди. Или в команде найдется такой футболист», — приводит слова Стукалова «Матч ТВ».