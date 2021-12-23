«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: счет матча 2:1, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 1/4 финала Кубка Английской лиги.

Хозяева открыли счет на 28-й минуте. Хёйбьерг получил мяч перед штрафной и сделал пас внутрь на Бергвейна. Голландец поставил спину сопернику и покатил футбольный снаряд левее на ворвавшегося датчанина. Хёйбьерг продвинулся к лицевой и прострелил в центр, откуда Бергвейн пробил в уже пустые ворота.

Спустя три минуты «молотобойцы» отыгрались. Дайер грубо ошибся на своей половине, отдав мяч сопернику. Райс сделал передачу на Влашича, который оказался перед штрафной «шпор». Хорват низом нашёл впереди Джаррода Боуэна, нападающий обработал мяч, развернулся и метров с пятнадцати расстрелял Льориса.

А на 34-й минуте Бергвейн получил мяч на правом углу штрафной «Вест Хэма», рванул в слаломный проход и сумел в окружении троих соперников прострелить в центр, и Лукас Моура с близкого расстояния вновь вывел свою команду вперёд!

Футбол. Англия. Кубок Лиги Тоттенхэм — Вест Хэм 2:1 Голы: 1:0 Стивен Бергвейн (29'), 1:1 Джаррод Боуэн (32'), 2:1 Лукас Моура (34') Тоттенхэм: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Мэтт Доэрти (Джафет Танганга, 83'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Оливер Скипп (Деле Алли, 77'), Серхио Регилон (Emerson Royal, 83'), Лукас Моура (Гарри Уинкс, 61'), Гарри Кейн, Стивен Бергвейн (Сон Хын Мин, 60') Вест Хэм: Джаррод Боуэн, Мануэль Лансини (Пабло Форнальс, 68'), Никола Влашич (Саид Бенрахма, 68'), Артур Масуаку, Деклан Райс, Томаш Соучек, Harrison Ashby (Андрей Ярмоленко, 80'), Исса Диоп, Крэйг Доусон, Бенджамин Джонсон, Альфонс Ареола Предупреждение: Джаррод Боуэн (37')

Помимо «Тоттенхэма», в полуфинал турнира также вышли «Арсенал» и «Челси». Полуфинальные пары определятся по итогам жеребьевки.