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    Пиоли: «Милан» играл против «Эмполи» с нужным настроем и был сплоченным

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 19-го тура Серии А с «Эмполи» (4:2).

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Мы играли против очень сложного соперника, но очень хорошо отреагировали на пропущенный гол , проявили свой характер и настрой. Я всегда хочу, чтобы мы играли лучше соперников, но сегодня очки были важнее всего. В последнее время у нас было мало хороших результатов, хотя я продолжаю считать, что мы не заслуживали поражения от "Наполи".

    Нам нужен был этот импульс. Теперь мы можем немного отдохнуть и подготовиться к тяжелому январю. Команда играла с нужным настроем и была сплоченной, чтобы победить любой ценой. Три очка дают за любую победу, но некоторые матчи значат немного больше», — цитирует Пиоли Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Эмполи» (27) — на девятой позиции.

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