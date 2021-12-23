Пиоли: «Милан» играл против «Эмполи» с нужным настроем и был сплоченным

Главный тренер «Милана»подвел итоги матча 19-го тура Серии А с «Эмполи» (4:2).

«Мы играли против очень сложного соперника, но очень хорошо отреагировали на пропущенный гол , проявили свой характер и настрой. Я всегда хочу, чтобы мы играли лучше соперников, но сегодня очки были важнее всего. В последнее время у нас было мало хороших результатов, хотя я продолжаю считать, что мы не заслуживали поражения от "Наполи".

Нам нужен был этот импульс. Теперь мы можем немного отдохнуть и подготовиться к тяжелому январю. Команда играла с нужным настроем и была сплоченной, чтобы победить любой ценой. Три очка дают за любую победу, но некоторые матчи значат немного больше», — цитирует Пиоли Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Эмполи» (27) — на девятой позиции.