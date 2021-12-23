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    «Челси» вырвал у «Брентфорда» путевку в полуфинал Кубка Лиги

    «Брентфорд» — «Челси»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Брентфорд Челси
    Лондонский «Челси» одержал выездную победу над «Брентфордом» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка Английской лиги.

    «Челси»
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    «Челси»

    Счет был открыт на 80-й минуте благодаря автоголу. Канте запустил в прорыв по правому флангу Джеймса, который прострелил в центр штрафной площади хозяев, где Понтус Янссон очень неудачно подставил ногу, от которой мяч влетел под перекладину.

    А спустя пять минут в ворота «Брентфорда» был назначен пенальти за снос Пулишича в штрафной. Жоржиньо с точки спокойно развёл мяч и вратаря по разным сторонам.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Брентфорд — Челси 0:2
    Голы: 0:1 Понтус Янссон (автогол) (80'), 0:2 Жоржиньо (пенальти) (85') Брентфорд: Альваро Фернандес, Этан Пиннок, Понтус Янссон, Мадс Бек, Серхи Канос, Матиас Йенсен (Маркус Форсс, 81'), Витали Янельт (Кристиан Нергор, 66'), Shandon Baptiste (Фрэнк Аниика, 74'), Рико Генри (Саман Годдос, 73'), Йоан Висса (Айван Тони, 65'), Брайан Мбемо Челси: Росс Баркли (Н’Голо Канте, 76'), Jude Soonsup-Bell (Кристиан Пулишич, 46'), Harvey Vale (Мэйсон Маунт, 65'), Маркос Алонсо, Сауль Ньигес, Матео Ковачич (Жоржиньо, 46'), Xavier Simons (Рис Джеймс, 65'), Маланг Сарр, Трево Чалоба, Сесар Аспиликуэта, Кепа Аррисабалага Предупреждения: Витали Янельт (12'), Harvey Vale (45 + 1'), Серхи Канос (68'), Сауль Ньигес (77')

    Помимо «Челси», в полуфинал турнира также вышли «Арсенал» и «Тоттенхэм». Полуфинальные пары определятся по итогам жеребьевки.

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