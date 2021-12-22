Иванов: Руководству «Спартака» не дает покоя чемпионская магия Карреры

Полузащитник «Уфы»считает, чтопоспешил с увольнением португальского специалистас поста главного тренера.

Новым тренером «Спартака» стал итальянец Паоло Ваноли.

«О "Спартаке". Его девятое место в РПЛ — оглушительный провал, тут двух мнений быть не может. Но вешать всех собак на Руя Виторию было бы несправедливо. К плачевному результату привел комплекс причин. Не пошла игра у Ларссона, долго набирал форму Соболев, в сентябре сломался Понсе. Не избежали травм и Зобнин с Промесом...

Конечно, возникает вопрос: как при таких потерях "Спартак" в Лиге Европы умудрился занять первое место в группе? Ответ на поверхности — эмоции! Которых на внутренней арене не хватило. Когда же тебе противостоят клубы уровня "Наполи" и "Лестера", волей-неволей стараешься прыгнуть выше головы.

Азарт зашкаливает, вытаскиваешь из себя все, до последней капли! Ну и надо учитывать фактор Селихова, который в Лиге Европы отразил два пенальти.

Виторию искренне жаль. Мне нравилось, как он перестраивал команду, невзирая на ограниченный кадровый комплект. Часто использовал гибридную схему. При обороне — пять защитников, а при атаке сзади оставались лишь два центральных.

Возьмем недавний матч с "Сочи". Разве счет 3:0 по игре? Нет! Спартаковцы смотрелись бодренько, но подкачала реализация. Зато хозяева из своих моментов выжали максимум, к тому же дважды забили с пенальти.

На мой взгляд, Витория заслужил право доработать в "Спартаке" хотя бы до конца сезона. Но в клубе рассудили иначе, и разбираться с красно-белым хозяйством теперь предстоит Паоло Ваноли.

Кандидатура, мягко говоря, не самая очевидная. А если называть вещи своими именами, это вообще кот в мешке. Похоже, чемпионская магия Массимо Карреры не дает покоя спартаковскому руководству. Отсюда назначение Доменико Тедеско, у которого итальянские корни, а сейчас и Ваноли.

Но если "Спартак" не купит качественных футболистов, смена тренера ни к чему не приведет. Чтобы бороться за золото, команде необходимо серьезное усиление», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ узнали зарплату Ваноли в «Спартаке».

Напомним, Ваноли ранее был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере». Кроме того, он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.