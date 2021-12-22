ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дембеле (справа) едва не стал героем матча«Барселона» не так плоха, как кажется
  • 12:14
    • Дзюба заявил, что готов помириться с Карпиным
  • 12:27
    • «Динамо» продлило контракт с Грулевым
  • 11:20
    • СМИ: Аналитик «Локомотива» перейдет в «Манчестер Юнайтед»
  • 10:33
    • Отец Джоковича об Australian Open: Организаторам турнира надо решить, пустят ли они Новака
  • 10:32
    • В Assassin’s Creed Origins появится поддержка 60 fps для консолей
    Все новости спорта

    Иванов: Руководству «Спартака» не дает покоя чемпионская магия Карреры

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Полузащитник «Уфы» Олег Иванов считает, что «Спартак» поспешил с увольнением португальского специалиста Руя Витории с поста главного тренера.

    Руй Витория
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руй Витория

    Новым тренером «Спартака» стал итальянец Паоло Ваноли.

    «О "Спартаке". Его девятое место в РПЛ — оглушительный провал, тут двух мнений быть не может. Но вешать всех собак на Руя Виторию было бы несправедливо. К плачевному результату привел комплекс причин. Не пошла игра у Ларссона, долго набирал форму Соболев, в сентябре сломался Понсе. Не избежали травм и Зобнин с Промесом...

    Конечно, возникает вопрос: как при таких потерях "Спартак" в Лиге Европы умудрился занять первое место в группе? Ответ на поверхности — эмоции! Которых на внутренней арене не хватило. Когда же тебе противостоят клубы уровня "Наполи" и "Лестера", волей-неволей стараешься прыгнуть выше головы.

    Азарт зашкаливает, вытаскиваешь из себя все, до последней капли! Ну и надо учитывать фактор Селихова, который в Лиге Европы отразил два пенальти.

    Виторию искренне жаль. Мне нравилось, как он перестраивал команду, невзирая на ограниченный кадровый комплект. Часто использовал гибридную схему. При обороне — пять защитников, а при атаке сзади оставались лишь два центральных.

  • Колосков о Ваноли и его штабе: Они все почистят, разорят хозяина «Спартака» и улетят через год
  • Читайте по теме

    • Возьмем недавний матч с "Сочи". Разве счет 3:0 по игре? Нет! Спартаковцы смотрелись бодренько, но подкачала реализация. Зато хозяева из своих моментов выжали максимум, к тому же дважды забили с пенальти.

    На мой взгляд, Витория заслужил право доработать в "Спартаке" хотя бы до конца сезона. Но в клубе рассудили иначе, и разбираться с красно-белым хозяйством теперь предстоит Паоло Ваноли.

    Кандидатура, мягко говоря, не самая очевидная. А если называть вещи своими именами, это вообще кот в мешке. Похоже, чемпионская магия Массимо Карреры не дает покоя спартаковскому руководству. Отсюда назначение Доменико Тедеско, у которого итальянские корни, а сейчас и Ваноли.

    Но если "Спартак" не купит качественных футболистов, смена тренера ни к чему не приведет. Чтобы бороться за золото, команде необходимо серьезное усиление», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

    Ранее СМИ узнали зарплату Ваноли в «Спартаке».

    Напомним, Ваноли ранее был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере». Кроме того, он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» проиграет «Лестеру» в четвертьфинале Кубка лиги?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Что светит питерцам в «армейском дерби»?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сможет ли «Вест Хэм» остановить «Тоттенхэм» в Кубке лиги?
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Лорьян — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры