Черышев рассказал, готов ли перейти в клуб РПЛ

Полузащитник «Валенсии»рассказал, готов ли продолжить карьеру в чемпионате России.

Контракт Черышева с «Валенсией» рассчитан до лета 2022 года.

«Пока предложений от клуба нет. Посмотрим, как пойдет дальше. В футболе в любой момент все может поменяться.

Конечно, мне в "Валенсии" хорошо и комфортно, здесь уже четвертый год. Но, повторю, предложения пока нет. Стану работать, а там как бог даст.

Если летом останусь без клуба, рассмотрю все. Все-таки я уже не мальчик, и надо все хорошо взвешивать. Но мое стремление прогрессировать остается неприкосновенным. У меня есть внутренняя сила, которая двигает вперед и не позволяет зациклиться на экономических моментах.

Важно, чтобы не только я, но и моя команда стремилась чего-то достичь. Не хочу поехать в условный Китай и просто курить бамбук, лежать в гамаке и получать деньги. Намерен совершенствоваться как личность и футболист.

Смотря какое предложение придет из Испании. Пока все это — пустые слова. Сейчас я в "Валенсии", и мне надо хорошо доиграть этот сезон. А там — посмотрим.

"Спартак" или "Зенит"? Пока я игрок "Валенсии" и рассуждать на такие темы не имею права», — приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».