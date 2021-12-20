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    Смолов может продолжить карьеру в МЛС

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    Форвард «Локомотива» Федор Смолов может переехать в один из клубов МЛС. Об этом в интервью СЭ заявил глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Мы в хороших отношениях с агентом Смолова. Мы решили посмотреть рынок и поработать с Федей по Северной Америке. Смолов интересен для клубов МЛС. Наша задача — принести варианты. Сам клиент будет выбирать, что ему больше подходит. Если я не ошибаюсь, то потенциально Смолов первый российский игрок, который может попасть в МЛС.

    В конечном итоге, Смолов вместе со своим агентом будет принимать решение. От ряда команд есть интерес. Может возникнуть ситуация, когда ему поступит более выгодное предложение из Европы. Смолов хочет попробовать себя в Северной Америке, это для него приоритет. Мы прорабатываем все варианты. Уже с полученным контрактом Федор со своим агентом будет решать», — сказал Мильштейн СЭ.

    В нынешнем сезоне РПЛ Смолов принял участие в 15 матчах и забил 7 голов.

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