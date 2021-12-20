Инфантино объяснил идею проведение ЧМ раз в два года финансовой выгодой

Президент ФИФАобъяснил идею проведения чемпионата мира раз в два года финансовой выгодой.

«Независимые эксперты сообщили, что переход к проведению чемпионата мира раз в два года, принесет в совокупности дополнительные 4,4 миллиарда долларов дохода за первый четырехлетний цикл.

Причем эти средства будут распределены между 211 ассоциациями-членами ФИФА.

Этот дополнительный доход потенциально позволит увеличить финансирование на одного члена ФИФА до 25 миллионов долларов за первый четырехлетний цикл.

Наша цель состоит в том, чтобы помочь сократить разрыв между членами ФИФА и дать как можно большему количеству ассоциаций более реальные шансы выступать на мировой арене», — приводит слова Инфантино сайт ФИФА.

Будет создан фонд солидарности в размере 3,5 миллиардов долларов, доходы которого будут распределены между всеми членами ФИФА.

Каждый из них получит в среднем до 16 миллионов долларов, что позволит смягчать любые финансовые потери, понесенные из-за изменения в календаре международных матчей.

Прямое распределение финансов ФИФА для каждого члена увеличится на 50% до 9 миллионов долларов за цикл.