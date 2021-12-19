ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» Артеты закрепился в топ-4Курс Артеты в «Арсенале» приносит плоды
  • 06:50
    • Льюис победил Докоса в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе
  • 01:34
    • «Севилья» обыграла «Атлетико»
  • 22:25
    • «Барселона» вырвала победу у «Эльче»
  • 22:54
    • Дортмундская «Боруссия» проиграла «Герте» в Берлине
  • 22:47
    • «Арсенал» разгромил «Лидс», Мартинелли оформил дубль
    Все новости спорта

    Хави: В ситуации, в которой находится «Барса», это три золотых очка

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Эльче
    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался после матча 18-го тура Ла Лиги с «Эльче» (3:2).

    Хави
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хави

    «В ситуации, в которой мы находимся, это три золотых очка. Думаю, сегодня "Барса" была хороша. Меня не было в Примере шесть лет, и некоторые тактические аспекты меня удивляют. Это дорого нам обходится. Но сегодня мы сыграли очень хорошо. Команда понимала своё превосходство, игроки находили свободных партнёров, входили в свободные зоны в нужное время.

    Игра Гави впечатляет. В свои 17 лет он просто поражает воображение. Я снимаю перед ним шляпу, его игра — истинное зрелище. Наблюдать за ним — одно удовольствие. Он часть фантастического поколения: Нико Гонсалес, Эрик Гарсия, Абдессамад Эззалзули, Рональд Араухо. С такими игроками у "Барсы" есть будущее», — цитирует Хави Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барса» набрала 27 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Примеры, обойдя «Валенсию». «Эльче» с 15 очками остался на 17-м месте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» с разгромным счетом?
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
  • Выбьет ли Россия четвертую победу?
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Сможет ли «Ньюкасл» отобрать очки у «Манчестер Сити»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.77
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 18:15
    •  2.66
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.68
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  5.25
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры