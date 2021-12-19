Хави: В ситуации, в которой находится «Барса», это три золотых очка

Главный тренер «Барселоны»высказался после матча 18-го тура Ла Лиги с «Эльче» (3:2).

«В ситуации, в которой мы находимся, это три золотых очка. Думаю, сегодня "Барса" была хороша. Меня не было в Примере шесть лет, и некоторые тактические аспекты меня удивляют. Это дорого нам обходится. Но сегодня мы сыграли очень хорошо. Команда понимала своё превосходство, игроки находили свободных партнёров, входили в свободные зоны в нужное время.

Игра Гави впечатляет. В свои 17 лет он просто поражает воображение. Я снимаю перед ним шляпу, его игра — истинное зрелище. Наблюдать за ним — одно удовольствие. Он часть фантастического поколения: Нико Гонсалес, Эрик Гарсия, Абдессамад Эззалзули, Рональд Араухо. С такими игроками у "Барсы" есть будущее», — цитирует Хави Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барса» набрала 27 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Примеры, обойдя «Валенсию». «Эльче» с 15 очками остался на 17-м месте.