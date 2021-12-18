Ипсвич Таун — Сандерленд: смотреть онлайн трансляцию 18.12.2021

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Первой Лиге.

В турнирной таблице «Ипсвич Таун» занимает 13 место с 28 очками, «Сандерленд» — 3 место с 42 очками.

Последний матч между собой: «Сандерленд» — «Ипсвич Таун» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Сандерленд»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ипсвич Таун — Сандерленд.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам