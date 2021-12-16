Аршавин о жеребьёвке ЛЧ: Обо мне хоть вспомнили в Европе

Бывший российский футболист, проводивший жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал ошибку, которая произошла.

«Такие неординарные ситуации для меня ординарны, когда я ничего не делая, становлюсь героем таких ситуаций, которые ни с кем никогда не случаются, а со мной случаются. Никогда, вроде, не делали пережеребьёвку. Я не вижу в этом скандал для УЕФА, хотя все писали: "скандал, скандал". Я понимаю, если бы кто-то специально хотел что-то сделать и свести команды, а здесь чисто механическая ошибка одна, человеческая, и мы сделали всё заново.

Для бродкастеров, которые платят деньги за одну, показали две. Всё хорошо. Эта жеребьёвка прошла бы стандартно, она была бы на 2-4 страницах, писали бы всё о противостоянии Месси и Роналду, а так писали об УЕФА, об этой жеребьёвке и обо мне хоть вспомнили в Европе», — сказал Андрей.

На первой жеребьёвке в соперники «Вильярреалу» Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед», командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала и вся жеребьёвка была проведена ещё раз.