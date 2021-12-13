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    Ловрен: Я хотел, чтобы «Зениту» попалось загребское «Динамо»

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    Защитник питерского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/22.

    Деян Ловрен
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    Деян Ловрен

    Волею жребия, команда Сергея Семака на первой стадии плей-офф померится силами с испанским «Бетисом». Деян Ловрен признался, что рассчитывал получить другого соперника.

    «Я хотел, чтобы "Зениту" попалось загребское "Динамо". Ведь это клуб моей молодости, а "Бетис" — интересный жребий, хорошая команда. Это отличная возможность для нас показать, что мы можем качественно играть против испанских команд». — сказал защитник.

    Первый матч против «Бетиса» «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, ответный — в Испании 24 февраля.

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