Ловрен: Я хотел, чтобы «Зениту» попалось загребское «Динамо»

Защитник питерского «Зенита»прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/22.

Волею жребия, команда Сергея Семака на первой стадии плей-офф померится силами с испанским «Бетисом». Деян Ловрен признался, что рассчитывал получить другого соперника.

«Я хотел, чтобы "Зениту" попалось загребское "Динамо". Ведь это клуб моей молодости, а "Бетис" — интересный жребий, хорошая команда. Это отличная возможность для нас показать, что мы можем качественно играть против испанских команд». — сказал защитник.

Первый матч против «Бетиса» «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, ответный — в Испании 24 февраля.