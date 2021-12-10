ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Марсель»Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним
  • 00:54
    • «Локомотив» проиграл «Марселю» и вылетел из еврокубков
  • 22:45
    • «Спартак» одолел «Легию» и вышел в плей-офф ЛЕ с первого места
  • 09:12
    • Гол Оздоева претендует на звание лучшего в 6-м туре Лиги чемпионов
  • 08:50
    • Россия благодаря победе «Спартака» поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА
  • 08:19
    • Уткин призвал игроков «Спартака» просить оставить Руя Виторию в команде
    Все новости спорта

    Гисдоль: Группа «Локомотива» больше соответствовала уровню Лиги чемпионов, а не Лиги Европы

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Локомотив Марсель Лига Европы
    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение от «Марселя» (0:1) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

    Маркус Гисдоль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Гисдоль

    «Локомотив» занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков.

    «Конечно, ни я, ни команда этому результату не рады. Но с другой стороны надо помнить, каким стартовым составом мы вышли на поле, какие у нас сегодня были опции. После игры я сказал ребятам, что они хорошо отработали на поле. Они сделали все, что смогли. Но сегодня "Марсель" был лучше нас.

    Довелось сыграть со всеми тремя соперниками, каждый раз были непростые матчи, хотя и были шансы набрать очки. Когда я возглавил "Локо", мне сразу сказали, что группа даже больше соответствует уровню Лиги чемпионов, а не Лиги Европы. Поэтому все изначально понимали, что пройти в следующий раунд нам будет непросто. Однако, уровень "Марселя" можно смело сравнить с "Лацио" и "Галатасараем".

  • Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним
  • Московский «Локомотив» потерпел выездное поражение со счетом 0:1 от «Марселя» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • Вы знаете нашу ситуацию на данный момент с травмированными игроками. И сейчас к ним ещё добавился Франсуа Камано. К сожалению, у него какая-то проблема с рукой, мы пока не знаем наверняка. Возможно, перелом, возможно, что-то другое. Надеемся, что всё-таки будет что-то менее серьёзное. Но касаемо травм, преследующих нашу команду последнюю неделю или месяц, — это, конечно, что-то невероятное», — приводит слова Гисдоля пресс-служба «Локомотива».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Затащит ли СКА очки на территории «Магнитки»?
  • «Металлург» Мг — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Останется ли «Ланс» в зоне еврокубков?
  • «Нант» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Мальорка» и «Сельта» покажут результативный матч
  • «Мальорка» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.23
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Металлург Мг — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нант — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брентфорд — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.75
  • Прогноз на матч Портленд Тимберс — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лейпциг — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры