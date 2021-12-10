Гисдоль: Группа «Локомотива» больше соответствовала уровню Лиги чемпионов, а не Лиги Европы

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал поражение от «Марселя» (0:1) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

«Локомотив» занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков.

«Конечно, ни я, ни команда этому результату не рады. Но с другой стороны надо помнить, каким стартовым составом мы вышли на поле, какие у нас сегодня были опции. После игры я сказал ребятам, что они хорошо отработали на поле. Они сделали все, что смогли. Но сегодня "Марсель" был лучше нас.

Довелось сыграть со всеми тремя соперниками, каждый раз были непростые матчи, хотя и были шансы набрать очки. Когда я возглавил "Локо", мне сразу сказали, что группа даже больше соответствует уровню Лиги чемпионов, а не Лиги Европы. Поэтому все изначально понимали, что пройти в следующий раунд нам будет непросто. Однако, уровень "Марселя" можно смело сравнить с "Лацио" и "Галатасараем".

Вы знаете нашу ситуацию на данный момент с травмированными игроками. И сейчас к ним ещё добавился Франсуа Камано. К сожалению, у него какая-то проблема с рукой, мы пока не знаем наверняка. Возможно, перелом, возможно, что-то другое. Надеемся, что всё-таки будет что-то менее серьёзное. Но касаемо травм, преследующих нашу команду последнюю неделю или месяц, — это, конечно, что-то невероятное», — приводит слова Гисдоля пресс-служба «Локомотива».