Александер-Арнольд — игрок ноября в АПЛ

Защитник «Ливерпуля»признан лучшим игроком ноября в английской Премьер-лиге.

В прошлом месяце он провел в чемпионате три матча, в которых забил один гол и сделал четыре голевые передачи.

Boss. 👊

Trent Alexander-Arnold is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for November! 🔴#PLAwards | @TrentAA pic.twitter.com/vrbVEbbZs7