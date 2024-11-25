В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Касейя Центре» 25 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Майами»

Турнирное положение: Нынешнее состояние «Майами» далеко от идеального, но постепенно дела налаживаются, и команда Споэлстры находится уже на шестом месте в восточной конференции.

Последние матчи: В пяти последних матчах «Майами» выиграл три раза, и ещё одну встречу проиграл лишь в овертайме. Видно, что «Хит» стараются быть лучше, но пока ещё продолжают искать свой оптимальный баскетбол.

Травмированные игроки: В предстоящем поединке «Майами» точно не сможет помочь Смит. Участие в матче Батлера, Жакеза и Ричардсона под вопросом.

Общий тонус клуба: Встреча против «Далласа» получится тяжелой, и соперники будут бороться за победу в поединке до финальной серены матча.

«Даллас»

Турнирное положение: Несмотря на то, что у «Далласа» не может играть главная звезда, однако команда Кидда начинает постепенное поднятие по таблице западной конференции и уже располагается на восьмой строчке.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В четырех последних сыгранных матчах «Даллас» не проиграл ни разу, а тренерский штаб нашел оптимальное решение для клуба, пока не может играть Лука.

Травмированные игроки: На больничном у «Далласа» Дончич и Экзам, и это серьезные потери. Может не сыграть в предстоящем поединке Гэффорд.

Общий тонус клуба: При всем уважении к гостям, но без словенской суперзвезды они не смогут оказать должного сопротивления «Майами».

Статистика для ставок

«Даллас» выиграл четыре последних матча по сезону

В трех последних очных противостояниях победу праздновал «Даллас»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.68, а на победу «Далласа» — 2.29.

Прогноз: Учитывая все проблемы «Далласа» с составом, победа хозяев в предстоящем поединке весьма вероятна.

Альтернативный прогноз: Обе команды будут делать акцент на защите, поэтому результативного матча ждать не стоит.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.68.

Альтернативная ставка: ТМ 215 с коэффициентом 2.23.