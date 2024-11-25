«Майами»
Турнирное положение: Нынешнее состояние «Майами» далеко от идеального, но постепенно дела налаживаются, и команда Споэлстры находится уже на шестом месте в восточной конференции.
Последние матчи: В пяти последних матчах «Майами» выиграл три раза, и ещё одну встречу проиграл лишь в овертайме. Видно, что «Хит» стараются быть лучше, но пока ещё продолжают искать свой оптимальный баскетбол.
Травмированные игроки: В предстоящем поединке «Майами» точно не сможет помочь Смит. Участие в матче Батлера, Жакеза и Ричардсона под вопросом.
Общий тонус клуба: Встреча против «Далласа» получится тяжелой, и соперники будут бороться за победу в поединке до финальной серены матча.
«Даллас»
Турнирное положение: Несмотря на то, что у «Далласа» не может играть главная звезда, однако команда Кидда начинает постепенное поднятие по таблице западной конференции и уже располагается на восьмой строчке.
Последние матчи: В четырех последних сыгранных матчах «Даллас» не проиграл ни разу, а тренерский штаб нашел оптимальное решение для клуба, пока не может играть Лука.
Травмированные игроки: На больничном у «Далласа» Дончич и Экзам, и это серьезные потери. Может не сыграть в предстоящем поединке Гэффорд.
Общий тонус клуба: При всем уважении к гостям, но без словенской суперзвезды они не смогут оказать должного сопротивления «Майами».
Статистика для ставок
- «Даллас» выиграл четыре последних матча по сезону
- В трех последних очных противостояниях победу праздновал «Даллас»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.68, а на победу «Далласа» — 2.29.
Прогноз: Учитывая все проблемы «Далласа» с составом, победа хозяев в предстоящем поединке весьма вероятна.
- 3.10Сакраменто — Бруклин: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.78Филадельфия — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.85Кливленд — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Альтернативный прогноз: Обе команды будут делать акцент на защите, поэтому результативного матча ждать не стоит.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.68.
Альтернативная ставка: ТМ 215 с коэффициентом 2.23.