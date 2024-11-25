1-й таймФакел — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин Тюкавин«Факел» — «Динамо». Онлайн Радость футболистов «Спартака»Легендарный покер Угальде! «Спартак» взял убедительный реванш у «Локомотива» Хаби АлонсоЛаки панч. «Байер» потерял то, за счёт чего выиграл Бундеслигу
  • 16:37
    • «Металлург» выиграл у «Сибири»
  • 15:53
    • «Крылья Советов» выиграли у «Ахмата» и прервали серию из семи матчей без побед
  • 15:12
    • Флорентино Перес обвинил УЕФА и ФИФА в травмах игроков «Реала»
  • 14:46
    • Президент «Реала»: Суперлига положит конец десятилетиям монополии УЕФА
  • 14:40
    • Президент «Реала» раскритиковал новый формат Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Майами» справится с непростым соперником?

    «Майами» — «Даллас». Ставка (к. 1.68) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 25 ноября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Даллас Маверикс Прогнозы на Майами Хит
    Прогноз и ставки на «Майами» — «Даллас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Майами»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Касейя Центре» 25 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Майами»

    Турнирное положение: Нынешнее состояние «Майами» далеко от идеального, но постепенно дела налаживаются, и команда Споэлстры находится уже на шестом месте в восточной конференции.

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Майами» выиграл три раза, и ещё одну встречу проиграл лишь в овертайме. Видно, что «Хит» стараются быть лучше, но пока ещё продолжают искать свой оптимальный баскетбол.

    Травмированные игроки: В предстоящем поединке «Майами» точно не сможет помочь Смит. Участие в матче Батлера, Жакеза и Ричардсона под вопросом.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Далласа» получится тяжелой, и соперники будут бороться за победу в поединке до финальной серены матча.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Несмотря на то, что у «Далласа» не может играть главная звезда, однако команда Кидда начинает постепенное поднятие по таблице западной конференции и уже располагается на восьмой строчке.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В четырех последних сыгранных матчах «Даллас» не проиграл ни разу, а тренерский штаб нашел оптимальное решение для клуба, пока не может играть Лука.

    Травмированные игроки: На больничном у «Далласа» Дончич и Экзам, и это серьезные потери. Может не сыграть в предстоящем поединке Гэффорд.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Общий тонус клуба: При всем уважении к гостям, но без словенской суперзвезды они не смогут оказать должного сопротивления «Майами».

    Статистика для ставок

    • «Даллас» выиграл четыре последних матча по сезону

    • В трех последних очных противостояниях победу праздновал «Даллас»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.68, а на победу «Далласа» — 2.29.

    Прогноз: Учитывая все проблемы «Далласа» с составом, победа хозяев в предстоящем поединке весьма вероятна.

    Альтернативный прогноз: Обе команды будут делать акцент на защите, поэтому результативного матча ждать не стоит.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.68.

    Альтернативная ставка: ТМ 215 с коэффициентом 2.23.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Осасуна — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Факел — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торино — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лилль — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Комо — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хольштайн — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Севилья — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.21
  • Прогноз на матч Сарасуа — Чанг
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Осер — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Нант — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ипсвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Майами» — «Даллас»: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 25.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Майами» справится с непростым соперником?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры