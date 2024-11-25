«Филадельфия»
Турнирное положение: Наконец-то «Филадельфия» ушла с позорного последнего места на Востоке, причем ей удалось это сделать без Эмбиида в составе.
Последние матчи: В последнем своем матче «Филадельфия» смогла сломить сопротивление чахнущего «Бруклина».
Травмированные игроки: Снова выбыл с коленом у «Филадельфии» Эмбиид. Также не сыграют Джордж и Лаури.
Общий тонус клуба: Проблем с игрой своей команды у Нёрса огромное количество, однако в поединке против «Лос-Анджелес Клипперс» хозяева смогут побороться за ещё одну победу.
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирное положение: Сейчас «Лос-Анджелес Клипперс» взлетел на пятую строчку на Западе, и у калифорнийского коллектива настроение превосходное.
Последние матчи: После трех поражений подряд «Лос-Анджелес Клипперс» записал на свой счет четыре победы кряду и не собирается останавливаться на достигнутом.
Травмированные игроки: Проблемы «Лос-Анджелес Клипперс» с травмированными игроками достаточно серьезные, поскольку клубу не могут помочь Пауэлл, Такер и Леонард.
Общий тонус клуба: В матче против ослабленной «Филадельфии» именно гости видятся более реальными претендентами на победу.
Статистика для ставок
- «Филадельфия» проиграл два последних очных противостояния
- «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл четыре последних матча по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 2.11, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.78.
Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» более организован на текущем этапе сезона, поэтому в предстоящем поединке побед останется за ним.
- 1.68Майами — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.85Кливленд — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.91Индиана — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
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Альтернативный прогноз: Команды не замечены по этому сезону в сверхрезультативных матчах, поэтому мы вправе рассчитывать на «низовой» матч.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.78.
Альтернативная ставка: ТМ 215 с коэффициентом 2.28.