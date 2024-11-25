В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 25 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Наконец-то «Филадельфия» ушла с позорного последнего места на Востоке, причем ей удалось это сделать без Эмбиида в составе.

Последние матчи: В последнем своем матче «Филадельфия» смогла сломить сопротивление чахнущего «Бруклина».

Травмированные игроки: Снова выбыл с коленом у «Филадельфии» Эмбиид. Также не сыграют Джордж и Лаури.

Общий тонус клуба: Проблем с игрой своей команды у Нёрса огромное количество, однако в поединке против «Лос-Анджелес Клипперс» хозяева смогут побороться за ещё одну победу.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: Сейчас «Лос-Анджелес Клипперс» взлетел на пятую строчку на Западе, и у калифорнийского коллектива настроение превосходное.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: После трех поражений подряд «Лос-Анджелес Клипперс» записал на свой счет четыре победы кряду и не собирается останавливаться на достигнутом.

Травмированные игроки: Проблемы «Лос-Анджелес Клипперс» с травмированными игроками достаточно серьезные, поскольку клубу не могут помочь Пауэлл, Такер и Леонард.

Общий тонус клуба: В матче против ослабленной «Филадельфии» именно гости видятся более реальными претендентами на победу.

Статистика для ставок

«Филадельфия» проиграл два последних очных противостояния

«Лос-Анджелес Клипперс» выиграл четыре последних матча по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 2.11, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.78.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» более организован на текущем этапе сезона, поэтому в предстоящем поединке побед останется за ним.

Альтернативный прогноз: Команды не замечены по этому сезону в сверхрезультативных матчах, поэтому мы вправе рассчитывать на «низовой» матч.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.78.

Альтернативная ставка: ТМ 215 с коэффициентом 2.28.