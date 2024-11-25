В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Ладу». Игра состоится 25 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Южане занимают последнее 11-е место в таблице Западной конференции с 22 очками в активе после 27-и сыгранных матчей. «Сочи» отстает от зоны плей-офф на 11 баллов.

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Сибири» со счетом 4:2, а до этого «Сочи» крупно проиграл «Барысу» (3:6). Матчем ранее южане одолели «Куньлунь» (6:5 ОТ).

В последних 5-и встречах «Сочи» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда уступила «Торпедо» с разгромным счетом 1:7, а также обыграла «Витязь» (3:1).

Не сыграют: Денис Венгрыжановский и Андрей Никонов (у обоих — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Сочи» выступает крайне нестабильно в нынешнем сезоне. Команда имеет мало шансов на выход в плей-офф в нынешнем сезоне, отставая от 8-ки на довольно большое количество очков.

Стоит отметить, что у команды есть несколько форвардов, которые выделяются. К примеру, в «Сочи» перешел Александр Хохлачев, а также отлично выступает Тимур Хафизов.

От «Сочи» особо и не было больших ожиданий перед началом нынешнего сезона, но было ощущение, что команда способная бороться за плей-офф, а сейчас это маловероятно.

«Лада»

Турнирное положение: Тольяттинцы располагаются на 10-й позиции Востока с 25-ю очками в активе. «Лада» отстает от 8-ки в конференции лишь на 1 балл — вся борьба еще впереди.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила по буллитам «Салавату Юлаеву» со счетом 1:2, а до этого крупно проиграла ЦСКА (1:4), пропустив 2 две уже в первом периоде.

У «Лады» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период тольяттинцы также уступили «Металлургу» Мг (1:2 Б), «Салавату Юлаеву» (1:3) и снова ЦСКА (1:4).

Не сыграют: Никита Попугаев и Владислав Червоненко (у обоих — травмы).

Состояние команды: У «Лады» затянулся кризис в игре после 3-матчевой победной серии. После увольнения Олега Браташа с поста главного тренера команда еще ни разу не победила.

К тому же, «Сочи» является довольно неудобным соперником для «Лады». В последних очных противостояниях тольяттинцам все никак не удавалось победить южан.

В предстоящем матче у «Лады» есть отличная возможность прервать свою серию поражений, ведь тольяттинцы довольно неплохо выступают на чужой площадке в нынешнем сезоне.

Статистика для ставок

«Лада» проиграла 5 последних матчей

«Сочи» пропустил 10 шайб в последних 2-х встречах

4 из 5-и последних очных матча завершились за пределами основного времени

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 3.90, а победа «Сочи» — в 3.10.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.40 и 1.55 соответственно.

Прогноз: Игроки «Сочи» вполне способны дать бой «Ладе».

Ставка: Победа «Сочи» с форой (0) за 2.35.

Прогноз: Можно предположить, что матч получится упорным, одна из команд победит с разницей в одну шайбу.

Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.83.