25 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: после 11 матчей команда Эдди Хау идет на 8-м месте в таблице АПЛ с 18 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре «Ньюкасл» в гостях обыграл «Ноттингем» со счетом 3:1. Первый тайм остался за соперником, но после перерыва «сороки» смогли перехватить инициативу и забить три безответных мяча. Голы забивали Исак, Жоэлинтон и Барнс.

Ранее была домашняя победа над «Арсеналом» (1:0) и в Кубке Англии над «Челси» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Ласселс, Ботман, Крафт, под вопросом участие Триппье и Уилсон, а Берн получил дисквалификацию.

Состояние команды: в последнее время «Ньюкасл» набрал отличный ход и одержал три матча подряд с учетом кубков. Но не стоит забывать, что скамейка у «сорок» очень короткая, а график очень плотный. К тому же у команды немало потерь в линии обороны, которая итак не является сильнейшей стороной.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: пока «Вест Хэм» идет только на 14-м месте в таблице АПЛ с 12 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 11-м туре команда Хулио Лопетеги сыграла дома вничью с «Эвертоном». Игра получилась очень тяжелой и почти без опасных моментов. Чуть ближе к победе был «Вест Хэм», но реализовать свои шансы так и не смог.

До этого было гостевое поражение от «Вест Хэма» (1:3) и победа дома над «МЮ» (2:1).

Не сыграют: дисквалифицирован — Кудус, травмирован — Фюллькруг.

Состояние команды: в последнее время все чаще раздаются слухи об отставке Лопетеги с поста главного тренера. В этом сезоне «Вест Хэм» действительно разочаровывает, хотя по составу должен находиться в середине турнирной таблице и претендовать на еврокубки.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Ньюкасл» выиграл на своем поле со счетом 4:3

Матч в Лондоне завершился ничейным исходом (2:2)

В позапрошлом сезоне «Ньюкасл» выиграл в гостях (5:1), а дома была ничья (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ньюкасла» дают 1,52, а на «Вест Хэм» — 6,5, ничью букмекеры оценивают в 4,70.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,68, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,27.

Прогноз: несмотря на не самые удачные результаты в этом сезоне, «Вест Хэм» обладает классным составом (Пакета, Боуэн, Майкл Антонио, Соучек, Тодибо), не сильно уступая «Ньюкаслу». Молотобойцы должны как минимум составить конкуренцию обескровленным хозяевам.

Ставка: победа «Вест Хэма» с форой +1 за 2,12.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, гости могут легко отнять очки. За такой коэффициент надо пробовать.

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 2,80.