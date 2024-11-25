В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Ак Барс». Игра состоится 24 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Ак Барс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: Армейцы занимают 5-е место в таблице Запада с 35-ю очками в активе. ЦСКА отстает от 3-ки лидеров в конференции на 4 балла, имея 2 игры в запасе, команда еще может побороться за лидерские позиции.

Последние матчи: В прошлой встрече армейцы крупно проиграли «Трактору» в Челябинске со счетом 2:5, а до этого ЦСКА одержал уверенную победу над «Ладой» (4:1).

В последних 5-и матчах у армейцев только 1 поражение и 4 победы. Команда также сумела обыграть «Ак Барс» (3:0), «Локомотив» (2:0) и снова «Ладу» со счетом 4:1.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: ЦСКА потихоньку наращивает свою мощь. Команду штормило на старте сезона, но кажется, что сейчас все более позитивно в армейском клубе.

Над главным тренером ЦСКА Ильей Воробьевым уже не висит возможная отставка по ходу сезона, а лидеры команда начинают потихоньку просыпаться, даже те, которые уже успели разочаровать.

В последнее время в ЦСКА частенько стали набирать очки нападающие Владислав Каменев и Денис Гурьянов. Они провалили старт сезона, а сейчас выступают довольно уверенно.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Казанцы располагаются на 4-й строчке Востока с 35-ю баллами после 27-и сыгранных матчей. «Ак Барс» имеет возможность запрыгнуть на 2-е место уже в ближайшее время, ведь отставание составляет всего 2 пункта.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда неожиданно проиграла «Северстали» (5:7), забросив на двоих 12 шайб. Матчем ранее «Ак Барс» всухую одолел «Нефтехимик» (2:0).

В последних 5-и встречах казанцы также уступили ЦСКА (0:3) и обыграли СКА (3:2 ОТ) и «Куньлунь» (5:0). За этот период «Ак Барс» пропустил 12 шайб при 15-и заброшенных.

Не сыграют: Егор Бабенко и Тимур Билялов (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Ак Барс» играет довольно уверенно в обороне в нынешнем сезоне, если не считать последний матч против «Северстали», где казанцы пропустили аж 7 шайб.

«Ак Барс» здорово играет по счету. В предстоящем матче ЦСКА необходимо вести в счете, чтобы вынудить казанцев ошибаться, но гости будут настроены на реванш. В прошлой встрече армейцы победили со счетом 3:0.

«Ак Барсу» будет тяжело победить довольно мощный ЦСКА, если в воротах также будут молодые голкиперы. Казанцам необходимо отдать все силы, чтобы набрать очки в предстоящем поединке.

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах ЦСКА выиграл 4 раза

«Ак Барс» проиграл 2 встречи из последних трех

В 4-х из 5-и последних очных встречах команды не пробивали тотал 5.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 3.80, а победа «Ак Барса» — в 3.00.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.40 и 1.55 соответственно.

Прогноз: ЦСКА был сильнее «Ак Барса» в Казани, а сейчас армейцы вновь одолеют казанцев.

Ставка: Победа ЦСКА за 2.20.

Прогноз: Можно предположить, что команды точно не забросят много шайб.

Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.10.