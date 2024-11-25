В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии и Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Эмполи» — «Удинезе»

Чемпионат Италии

«Эмполи» в таблице Серии А идет в топ-10. У клуба на данный момент 3 победы, 6 ничьих и три поражения. Разница мячей составляет 9-10.

В ноябре «Эмполи» еще ни разу не проигрывал. У команды одна победа и одна ничья. Ранее клуб обыграл «Комо», а также разошелся миром с «Лечче».

«Удинезе» находится на 9-м месте в таблице Серии А. Команда опережает «Эмполи» на один балл. Очевидно, что в нынешнем сезоне оба клуба будут бороться за сохранение прописки в элите.

Последний раз «Удинезе» и «Эмполи» играли 19 мая. Встреча закончилась вничью 1:1.

Ставка: Обе не забьют за 1.64.

«Венеция» — «Лечче»

Чемпионат Италии

«Венеция» замыкает таблицу Серии А. У клуба лишь 8 набранных очков. Ранее «Венеция» потерпела в 12 матчах 8 поражений.

У «Венеции» в ноябре были два поражения. В текущем месяце команда не впечатляет. Ранее «Венеция» уступила «Интеру» и «Парме».

«Лечче» идет на 18-й позиции в таблице. Как и «Венеция», команда находится в зоне вылета. У клуба 9 очков в 12 поединках.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящем матче. Однако у хозяев ситуация куда сложнее. Наверняка «Венеция» отдаст все силы, чтобы завоевать три очка.

Ставка: «Венеция» не проиграет за 1.40.

«Ньюкасл» — «Вест Хэм»

Чемпионат Англии

«Ньюкасл» нынешний сезон проводит хуже, чем предыдущий. Сейчас клуб находится на 9-м месте в таблице. У команды 18 набранных очков.

Выигрышная серия «Ньюкасла» составляет три матча. Ранее «сороки» победили «Челси», «Арсенал» и «Ноттингем Форест».

«Вест Хэм» находится на 14-й строчке в таблице. Клуб нацелен подняться выше в таблице. Пока результаты команды совершенно не впечатляют.

«Вест Хэм» в ноябре еще не выигрывал. Клуб провел два матча. Сначала «молотобойцы» уступили «Ноттингем Форест», а потом разошлись миром с «Эвертоном».

Ставка: Обе команды забьют за 1.64.

Общий коэффициент — 3.76.