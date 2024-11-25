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    «Эмполи» и «Удинезе» не забьют друг другу, «Венеция» не проиграет «Лечче»

    Экспресс дня 25 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 25 ноября
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    «Удинезе»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии и Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Эмполи» — «Удинезе»

    Чемпионат Италии

    «Эмполи» в таблице Серии А идет в топ-10. У клуба на данный момент 3 победы, 6 ничьих и три поражения. Разница мячей составляет 9-10.

    В ноябре «Эмполи» еще ни разу не проигрывал. У команды одна победа и одна ничья. Ранее клуб обыграл «Комо», а также разошелся миром с «Лечче».

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    • «Удинезе» находится на 9-м месте в таблице Серии А. Команда опережает «Эмполи» на один балл. Очевидно, что в нынешнем сезоне оба клуба будут бороться за сохранение прописки в элите.

    Последний раз «Удинезе» и «Эмполи» играли 19 мая. Встреча закончилась вничью 1:1.

    Ставка: Обе не забьют за 1.64.

    «Венеция» — «Лечче»

    Чемпионат Италии

    «Венеция» замыкает таблицу Серии А. У клуба лишь 8 набранных очков. Ранее «Венеция» потерпела в 12 матчах 8 поражений.

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    У «Венеции» в ноябре были два поражения. В текущем месяце команда не впечатляет. Ранее «Венеция» уступила «Интеру» и «Парме».

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    • «Лечче» идет на 18-й позиции в таблице. Как и «Венеция», команда находится в зоне вылета. У клуба 9 очков в 12 поединках.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящем матче. Однако у хозяев ситуация куда сложнее. Наверняка «Венеция» отдаст все силы, чтобы завоевать три очка.

    Ставка: «Венеция» не проиграет за 1.40.

    «Ньюкасл» — «Вест Хэм»

    Чемпионат Англии

    «Ньюкасл» нынешний сезон проводит хуже, чем предыдущий. Сейчас клуб находится на 9-м месте в таблице. У команды 18 набранных очков.

    Выигрышная серия «Ньюкасла» составляет три матча. Ранее «сороки» победили «Челси», «Арсенал» и «Ноттингем Форест».

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    • «Вест Хэм» находится на 14-й строчке в таблице. Клуб нацелен подняться выше в таблице. Пока результаты команды совершенно не впечатляют.

    «Вест Хэм» в ноябре еще не выигрывал. Клуб провел два матча. Сначала «молотобойцы» уступили «Ноттингем Форест», а потом разошлись миром с «Эвертоном».

    Ставка: Обе команды забьют за 1.64.

    Общий коэффициент — 3.76.

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    Экспресс дня 25 ноября: прогноз, ставка (3.76), статистика, коэффициенты матча 25.11.2024. Экспресс. «Эмполи» и «Удинезе» не забьют друг другу, «Венеция» не проиграет «Лечче»
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