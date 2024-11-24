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    Гол Лукаку принес «Наполи» победу в матче с «Ромой»

    «Наполи» — «Рома»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Рома
    В матче 13-го тура итальянской Серии А «Наполи» в родных стенах переиграл «Рому» со счетом 1:0.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Ромелу Лукаку, которому ассистировал Джованни Ди Лоренцо.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Рома 1:0
    Гол: 1:0 Ромелу Лукаку (54') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Матиас Оливера, Андре Франк Замбо Ангисса (Майкл Фолоруншо, 86'), Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Хвича Кварацхелия (Давид Нерес, 67'), Маттео Политано (Паскуале Маццокки, 86'), Ромелу Лукаку (Джованни Симеоне, 79') Рома: Миле Свилар, Анхелиньо, Эван Н'Дика, Джанлука Манчини (Пауло Дибала, 88'), Зеки Челик (Сауд Абдул Хамид, 78'), Лоренцо Пеллегрини (Томмазо Бальданци, 46'), Никколо Писилли (Самуэль Даль, 78'), Бриан Кристанте, Ману Коне, Артем Довбик, Стефан Эль-Шаарави (Матс Хуммельс, 46') Предупреждения: Эван Н'Дика (38'), Никколо Писилли (60'), Бриан Кристанте (90 + 2')

    Календарь и таблица Серии А

    После этой победы «Наполи» смог набрать 29 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице. У «Ромы» осталось 13 баллов и 12-е место.

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