Жилберто: Все бразильцы мечтают играть в Европе, в больших чемпионатах, за большие клубы

Защитник «Бенфики»прокомментировал победу над киевским(2:0) в 6-м туре Лиги чемпионов.

Лиссабонский клуб занял второе место в группе Е, обогнав «Барселону», и вышел в плей-офф ЛЧ.

«Я очень рад, что мы вышли из группы. Мы попали в трудную группу с "Баварией" и "Барселоной", они много раз выходили в плей-офф.

Надеюсь, что в этом году мы будем сосредоточены на достижении новых великих результатов.

Забить гол в Лиге чемпионов — мечта, все бразильцы мечтают играть в Европе, в больших чемпионатах, за большие клубы.

Играть за "Бенфику" сегодня и забивать — это мечта», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.