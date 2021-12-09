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    Жилберто: Все бразильцы мечтают играть в Европе, в больших чемпионатах, за большие клубы

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    Защитник «Бенфики» Жилберто прокомментировал победу над киевским «Динамо» (2:0) в 6-м туре Лиги чемпионов.

    Жилберто
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    Жилберто

    Лиссабонский клуб занял второе место в группе Е, обогнав «Барселону», и вышел в плей-офф ЛЧ.

    «Я очень рад, что мы вышли из группы. Мы попали в трудную группу с "Баварией" и "Барселоной", они много раз выходили в плей-офф.

    Надеюсь, что в этом году мы будем сосредоточены на достижении новых великих результатов.

    Забить гол в Лиге чемпионов — мечта, все бразильцы мечтают играть в Европе, в больших чемпионатах, за большие клубы.

    Играть за "Бенфику" сегодня и забивать — это мечта», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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