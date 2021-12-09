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    «Ренн» отказывается переносить матч с «Тоттенхэмом», несмотря на вспышку коронавируса в лондонскому клубе

    Футбол Коронавирус в спорте Ренн Тоттенхэм Футбол Англии Футбол Франции
    Французский «Ренн» сделал заявление по поводу возможного переноса матча с «Тоттенхэмом» в шестом туре группового этапа Лиги конференций.

    «Ренн» отказывается переносить матч с «Тоттенхэмом»
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    «Ренн» отказывается переносить матч с «Тоттенхэмом»

    «Тоттенхэм» ранее объявил, что игра не состоится из-за вспышки коронавируса в команде. Сообщалось, что COVID-19 выявлен у восьми футболистов и пяти сотрудников лондонского клуба.

    «После пресс-релиза, который "Тоттенхэм" опубликовал в среду, "Ренн" хочет уточнить несколько фактов.

    Во время видеоконференции между представителями УЕФА, "Тоттенхэма" и "Ренна" директор лондонского клуба объявил о намерении не проводить матч Лиги конференции в четверг вечером. Это одностороннее решение, которое никак не подтверждено УЕФА.

    Представитель "Тоттенхэма" отказался объявить количество игроков, зараженных коронавирусом. Хотя правило гласит, что матч можно проводить, если в команде есть хотя бы 13 здоровых полевых игроков и один вратарь.

    "Тоттенхэм" не предъявил никаких официальных документов. Поскольку матч официально не отменен УЕФА, "Ренн" сохранил свое решение играть.

    Столкнувшись с этим "лондонским туманом", "Ренн" оставляет за собой право обратиться в УЕФА. Это несоблюдение fair play особенно бросается в глаза, поскольку "Тоттенхэм" подтвердил по электронной почте рано утром намерение играть. А когда "Ренн" прибыл в Лондон, "Тоттенхэм" сообщил об отмене матча», — говорится в заявлении «Ренна».

    Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» изначально был запланирован на 9 декабря.

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