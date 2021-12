«Тоттенхэм» объявил об отмене матча с «Ренном» из-за вспышки коронавируса

Матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций между, запланированный на 9 декабря, не состоится из-за вспышки коронавируса в английской команде.

Напомним, что COVID-19 выявлен у восьми футболистов и пяти сотрудников лондонского клуба.

«Лондонский "Тоттенхэм" находится на связи с УЕФА и предоставит обновленную информацию по мере развития ситуации», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Клуб будет вынужден закрыть тренировочную зону первой команды на своей базе.

We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive COVID-19 cases at the Club.

