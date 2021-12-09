Генк — Рапид В: смотреть онлайн трансляцию 09.12.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H Лиги Европы.

Последний матч между собой: «Рапид В» — «Генк» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Генк» — «Рапид В». Коэффициент ставки — 1.82.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Генк — Рапид В.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам