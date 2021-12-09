Бельгийский «Генк» сыграет на своем поле против венского «Рапида» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 23:00 мск. «Генк» — «Рапид» Вена: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Генк»

«Генк» занимает третье место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрал пять очков.

У бельгийцев еще остается шанс подняться на второе место и продолжить участие в Лиге Европы. Но для этого им также нужна победа «Вест Хэма» над загребским «Динамо».

В пяти предыдущих матчах ЛЕ «Генк» одержал только одну победу. Еще в первом туре команда Йона ван ден Брома выиграла у «Рапида» в Вене.

Но при этом стоит отметить, что «Генк» сыграл на своем поле вничью с «Вест Хэмом» (2:2).

Безвыигрышная серия «Генка» составляет уже пять матчей.

«Рапид»

«Рапид» тем временем находится на последнем месте. В пяти матчах австрийский клуб набрал три очка.

В третьем туре «Рапид» выиграл на своем поле у загребского «Динамо». До и после этого были поражения.

Все прогнозы на Лигу Европы

«Рапид» одержал только одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде.

«Рапид» в текущем сезоне не пропускал только в одном гостевом матче.

Прогноз и ставка

На «Генк» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Рапида» — за 4.30.

Хозяева в случае победы могут попасть в плей-офф Лиги Европы, а гости, если выиграют, окажутся в Лиге конференций. В общем, мотивация просто зашкаливает.

А это значит, что ставить надо — на голы. Гостям точно нечего терять в этой ситуации.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.81.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.82.