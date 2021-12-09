Коэффициенты на матч Генк — Рапид В
«Генк»
«Генк» занимает третье место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрал пять очков.
У бельгийцев еще остается шанс подняться на второе место и продолжить участие в Лиге Европы. Но для этого им также нужна победа «Вест Хэма» над загребским «Динамо».
В пяти предыдущих матчах ЛЕ «Генк» одержал только одну победу. Еще в первом туре команда Йона ван ден Брома выиграла у «Рапида» в Вене.
Но при этом стоит отметить, что «Генк» сыграл на своем поле вничью с «Вест Хэмом» (2:2).
Безвыигрышная серия «Генка» составляет уже пять матчей.
«Рапид»
«Рапид» тем временем находится на последнем месте. В пяти матчах австрийский клуб набрал три очка.
В третьем туре «Рапид» выиграл на своем поле у загребского «Динамо». До и после этого были поражения.
«Рапид» одержал только одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде.
«Рапид» в текущем сезоне не пропускал только в одном гостевом матче.
Прогноз и ставка
На «Генк» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Рапида» — за 4.30.
Хозяева в случае победы могут попасть в плей-офф Лиги Европы, а гости, если выиграют, окажутся в Лиге конференций. В общем, мотивация просто зашкаливает.
А это значит, что ставить надо — на голы. Гостям точно нечего терять в этой ситуации.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.81.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.82.