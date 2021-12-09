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    «Генк» снова выиграет у «Рапида»?

    «Генк» — «Рапид» Вена. Прогноз (к. 1.81) и ставки на футбол, Лига Европы, 9 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Генк» — «Рапид» Вена
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    Безвыигрышная серия «Генка» составляет уже пять матчей
    Бельгийский «Генк» сыграет на своем поле против венского «Рапида» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 23:00 мск. «Генк» — «Рапид» Вена: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 09 Декабря 2021 года
    Генк
  • Лига Европы. Группа H
    •  Генк 23:00 Рапид В Рапид В
  • Лига Европы. Группа H
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    Коэффициенты на матч Генк — Рапид В

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
    •

    «Генк»

    «Генк» занимает третье место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрал пять очков.

    У бельгийцев еще остается шанс подняться на второе место и продолжить участие в Лиге Европы. Но для этого им также нужна победа «Вест Хэма» над загребским «Динамо».

    В пяти предыдущих матчах ЛЕ «Генк» одержал только одну победу. Еще в первом туре команда Йона ван ден Брома выиграла у «Рапида» в Вене.

    Но при этом стоит отметить, что «Генк» сыграл на своем поле вничью с «Вест Хэмом» (2:2).

    Безвыигрышная серия «Генка» составляет уже пять матчей.

    «Рапид»

    «Рапид» тем временем находится на последнем месте. В пяти матчах австрийский клуб набрал три очка.

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    • В третьем туре «Рапид» выиграл на своем поле у загребского «Динамо». До и после этого были поражения.

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    «Рапид» одержал только одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде.

    «Рапид» в текущем сезоне не пропускал только в одном гостевом матче.

    Прогноз и ставка

    На «Генк» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Рапида» — за 4.30.

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    Хозяева в случае победы могут попасть в плей-офф Лиги Европы, а гости, если выиграют, окажутся в Лиге конференций. В общем, мотивация просто зашкаливает.

    А это значит, что ставить надо — на голы. Гостям точно нечего терять в этой ситуации.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.81.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.82.

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    «Генк» — «Рапид» Вена: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. «Генк» снова выиграет у «Рапида»?
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