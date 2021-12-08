Облак: В таких матчах «Атлетико» показывает, на что он способен

Вратарь «Атлетико»прокомментировал победу над(3:1) и выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Это был потрясающий вечер. Я очень рад победе, рад за команду и болельщиков.

Я уверен, что многие люди не верили в нас, но именно в таких матчах мы показываем, какая у нас команда и на что она способна.

Когда проигрываешь, не нужно вешать нос. Когда не получается, надо продолжать играть так, словно от этого зависит твоя жизнь. Мы не можем показывать свою лучшую игру на протяжении всего сезона, но стараться нужно.

У нас нет потолка, и когда нужно закуситься, проявить стойкость, мы это делаем. Не хотелось, чтобы мы так сильно мучились, но это футбол, не всегда бывает легко»«, — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.