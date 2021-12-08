Стала известна предварительная причина смерти Гамулы

Спортивный директор «Гераклиона» Станислав Станиславский назвал предварительную причину смерти бывшего наставника клуба

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Игорь Гамула Фото: instagram.com/igor_gamula_

«Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце. В пятницу должна была состояться игра с молодёжкой "Спартака". Вчера днём общались с ним, а когда я звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил», — сказал Станиславский, сообщает источник.

В 2011 году Игорь Гамула переехал в «Ростов», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.