ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Ливерпуль»Шесть из шести. «Ливерпуль» оставил «Милан» без евровесны
  • 10:49
    • Серена Уильямс пропустит Australian Open-2022
  • 10:08
    • Ушел из жизни Игорь Гамула
  • 09:48
    • «Бруклин» обыграл «Даллас», «Лейкерс» победили «Бостон», Джеймс набрал 30 очков
    Все новости спорта

    Стала известна предварительная причина смерти Гамулы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Ростов
    Спортивный директор «Гераклиона» Станислав Станиславский назвал предварительную причину смерти бывшего наставника клуба Игоря Гамулы.

    Игорь Гамула
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Гамула

    «Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце. В пятницу должна была состояться игра с молодёжкой "Спартака". Вчера днём общались с ним, а когда я звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил», — сказал Станиславский, сообщает источник.

    В 2011 году Игорь Гамула переехал в «Ростов», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» снова уничтожит «Барселону»?
  • «Бавария» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • «Зенит» проиграет гостям с крупным счетом?
  • «Зенит» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • «Севилья» загонит «быков»?
  • «Зальцбург» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.05
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Зенит — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зальцбург — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Легия — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барыс — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Марсель — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры