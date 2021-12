Клопп ответил на вопрос о контракте Салаха

Главный тренер «Ливерпуля»ответил на вопрос о том, как идут переговоры о продлении контракта с нападающим Мохамедом Салахом.

Klopp on Salah contract discussions: «We are talking. You don't just meet for a cup of tea in the afternoon and come to an agreement.» #LFC #Salah