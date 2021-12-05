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    «Нижний Новгород» — «Рубин». Стартовые составы

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    В тренерских штабах «Нижнего Новгорода» и «Рубина» назвали составы на сегодняшний матч. Поединок состоится в рамках 17-го тура российской Премьер-Лиги.

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    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Балй, Сулейманов.
    Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Миладинович, Сапета, Горбунов, Ткачук, Косарев.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев, Кварацхелия, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
    Запасные: Медведев, Городовой, Савицкий, Бакаев, Мусаев, Суриков, Игнатьев, Деспотович.

    Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).

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