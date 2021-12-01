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    Карпин: Не могу сказать, что я скучаю по клубному футболу

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что у него пока нет мыслей вернуться к работе в клубе.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «После стыков надо будет об этом подумать. Клубная работа тоже интересная. Она другая, но интересная. Не могу оценить, насколько интереснее.

    Я молодой мужчина? Я самый старый в РПЛ. Это смешно. В сборной России интересно. Даже сравнивать нельзя. Не могу сказать, что здесь интереснее, чем там. Не могу сказать, что я скучаю по клубному футболу. Прямо сейчас нет.

  • Карпин поговорил с футболистами сборной про психологию
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    • Слова — это красиво и замечательно. Но главное — это все, что будет на поле. Сегодня я услышал слова от разумных ребят, которые все прекрасно понимали. Я не буду говорить о конкретных вещах. И намекать не буду», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Карпин ранее подтвердил, что будет готовить сборную к стыковым матчам за право выхода на ЧМ-2022.

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