Карпин: Не могу сказать, что я скучаю по клубному футболу

Главный тренер сборной Россиипризнался, что у него пока нет мыслей вернуться к работе в клубе.

«После стыков надо будет об этом подумать. Клубная работа тоже интересная. Она другая, но интересная. Не могу оценить, насколько интереснее.

Я молодой мужчина? Я самый старый в РПЛ. Это смешно. В сборной России интересно. Даже сравнивать нельзя. Не могу сказать, что здесь интереснее, чем там. Не могу сказать, что я скучаю по клубному футболу. Прямо сейчас нет.

Слова — это красиво и замечательно. Но главное — это все, что будет на поле. Сегодня я услышал слова от разумных ребят, которые все прекрасно понимали. Я не буду говорить о конкретных вещах. И намекать не буду», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Карпин ранее подтвердил, что будет готовить сборную к стыковым матчам за право выхода на ЧМ-2022.