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    Карпин поговорил с футболистами сборной про психологию

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, о чем общался с игроками на специально созванной встрече.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Говорили про психологию. Игроки сказали, что с Хорватией все было из-за головы. Дело не в трусости. Не привязывайтесь к этим словам. Ответственность за результат давит всегда по-разному. Ошибся один раз — второй не хочет ошибаться. Хотелось бы, чтобы такого больше никогда не происходило.

    Отклик от своих слов, что они прятались от мяча, я нашел. Не могу об этом говорить. Игроки не боялись Хорватию, это была ответственность. Возможно, в такой же ситуации с Кипром сыграли бы так же, потому что результат давит.

    Никто никого не испугался, еще раз. Модрича никто не боялся, не было такого. Это коллективная игра. Повлиял статус решающего матча, стыковой матч будет еще более решающий. Следующего шанса не будет, поэтому эта встреча и была.

    По февральскому сбору пока ничего нет. В марте бы тур перенесли, уже хорошо будет. О возможной встрече с Италией ничего не слышал. Как мне? Смотря где и когда. Много нюансов. Рекомендация проигравшим в стыковых провести потом товарищеские матчи — нормально. Для кого-то полезно.

    У меня контракт до 31 марта. Готов ли продолжить — пока не готов сказать. После стыков подумаем. Нравится ли мне? По какой шкале? Клубная работа другая, но такая же интересная. Какая интереснее — не могу сказать. Я молодой мужчина по тренерским меркам? Я самый старый. Здесь тоже интересно, хотя все другое. Вещи несравнимые. Но там по-другому — каждый день движуха. Не могу сказать, что я по ней скучаю прямо сейчас.

    Слова — это все красиво, но все должно быть на поле. Слова внушают оптимизм, я услышал слова, которые показывают, что ребята — разумные люди. Хотел это услышать — придумал ли я сам себе некоторые вещи или нет», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

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