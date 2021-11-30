Матч «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» может пройти на нейтральном поле

Футболисты «Янг Бойз» Фото: globallookpress.com
Причина в том, что Швейцария изменила ограничения на въезд из Великобритании в связи с появлением омикрона — нового штамма коронавируса.
Таким образом, после возвращения из Англии представителям «Янг Бойз» придется не только сдать отрицательные тесты, но и отбыть 10-дневный карантин.
В УЕФА сообщили, что находятся на связи с Футбольной ассоциацией Англии, Швейцарской футбольной федерацией, а также с соответствующими клубами.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» уже оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Янг Бойз» сохраняет шансы стать третьим и попасть в Лигу Европы.