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    Матч «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» может пройти на нейтральном поле

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    Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» может пройти на нейтральном поле, сообщает SkySports.

    Футболисты «Янг Бойз»
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    Футболисты «Янг Бойз»

    Причина в том, что Швейцария изменила ограничения на въезд из Великобритании в связи с появлением омикрона — нового штамма коронавируса.

    Таким образом, после возвращения из Англии представителям «Янг Бойз» придется не только сдать отрицательные тесты, но и отбыть 10-дневный карантин.

    В УЕФА сообщили, что находятся на связи с Футбольной ассоциацией Англии, Швейцарской футбольной федерацией, а также с соответствующими клубами.

    Напомним, что «Манчестер Юнайтед» уже оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Янг Бойз» сохраняет шансы стать третьим и попасть в Лигу Европы.

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