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    «Ахмат» и «Ростов» назвали стартовые составы

    «Ахмат» — «Ростов»: прогноз, составы, коэффициенты

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    В матче 16 тура РПЛ состоится встреча «Ахмата» и «Ростова». Объявлены составы команд.

    Хорен Байрамян
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    Хорен Байрамян

    «Ахмат»: Гудиев, Семенов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Уткин, Швец, Харин, Полярус, Архипов.

    Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Пуцко, Карапузов, Садулаев, Адуев, Янку, Иналкаев, Себаи.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Фольмер, Глебов, Алмквист, Полоз, Соу, Байрамян.

    Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Хаджикадунич, Мелехин, Тугарев, Щетинин, Исик, Комличенко, Турищев.

    Начало встречи в 16:30 мск. Перед стартом поединка рекомендуем ознакомиться с прогнозом. Сделать это можно здесь.

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