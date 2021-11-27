«Ахмат» — «Ростов»: прогноз, составы, коэффициенты

Хорен Байрамян Фото: «Ростов»
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Уткин, Швец, Харин, Полярус, Архипов.
Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Пуцко, Карапузов, Садулаев, Адуев, Янку, Иналкаев, Себаи.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Фольмер, Глебов, Алмквист, Полоз, Соу, Байрамян.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Хаджикадунич, Мелехин, Тугарев, Щетинин, Исик, Комличенко, Турищев.
Начало встречи в 16:30 мск. Перед стартом поединка рекомендуем ознакомиться с прогнозом. Сделать это можно здесь.